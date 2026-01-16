ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа

Кабмин утвердил изменения, которые разрешают регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram .

По словам Кулебы, в ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, о том, что украинские власти решили ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике, стало известно еще 13 января.

Такое решение приняли из-за сложной ситуацией с электроснабжением и сильных заморозков.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ослабление комендантского часа, но не по всей стране.

При этом украинское правительство приняло решение внести дома с электроотоплением в список критической инфраструктуры. Теперь там не будут отключать свет.