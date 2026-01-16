ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
Кабмин утвердил изменения, которые разрешают регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.
По словам Кулебы, в ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве.
Нововведения будут работать следующим образом:
- на момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
- разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации по безопасности.
- пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть: автономное питание; отопление; стабильная связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
- для бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.
Чрезвычайная ситуация в энергетике
Напомним, о том, что украинские власти решили ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике, стало известно еще 13 января.
Такое решение приняли из-за сложной ситуацией с электроснабжением и сильных заморозков.
Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ослабление комендантского часа, но не по всей стране.
При этом украинское правительство приняло решение внести дома с электроотоплением в список критической инфраструктуры. Теперь там не будут отключать свет.