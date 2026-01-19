В Украине создадут опорные Пункты несокрушимости со спальными местами и запасами ресурсов
Правительство приняло изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости, чтобы обеспечить людям постоянную возможность получить помощь, согреться и подзарядить гаджеты в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Появятся опорные Пункты несокрушимости
По словам главы правительства, в Украине внедряют новый формат работы пунктов - опорные Пункты несокрушимости, которые смогут работать дольше и автономнее.
"У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться - даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов", - отметила Свириденко.
Автономная работа более 48 часов
Опорные пункты смогут работать более 48 часов непрерывно и будут иметь:
- запас воды и электроэнергии
- стабильную связь
- при необходимости - обустроенные спальные места
Их будут разворачивать с учетом количества населения, а в случае необходимости количество спальных мест смогут оперативно увеличивать.
Пункты будут работать и во время ослабления комендантского часа
Как подчеркнула премьер-министр, сеть Пунктов несокрушимости адаптируют к условиям ослабления комендантского часа, чтобы помощь оставалась доступной для граждан в любое время.
Чрезвычайное положение в энергетике
О введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в Украине стало известно еще 13 января. Такое решение приняли из-за сложной ситуации с электроснабжением и сильных морозов.
Президент Владимир Зеленский также допустил возможность ослабления комендантского часа, но подчеркнул, что это будет касаться не всей страны.
В то же время правительство решило отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их отключение от электроэнергии.
В МВД объяснили, что смягчение комендантского часа возможно именно в регионах, где введена чрезвычайная ситуация в энергетике. В частности, 16 января Кабмин разрешил областным властям устанавливать более гибкие условия действия комендантского часа во время энергетического кризиса.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, сейчас идет аудит всех Пунктов несокрушимости.