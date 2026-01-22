ua en ru
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль

Украина, Четверг 22 января 2026 22:05
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерий Ульяненко

Четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, это произошло из-за совокупности факторов в результате постоянных вражеских обстрелов. В частности, это повреждение оборудования генерации, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также удары по всей энергосети.

"Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК "Укрэнерго" для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он рассказал, что днем тепло в дома Киева возвращали 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Министр отметил, что восстановительные работы осложнены и условиями безопасности, ведь сегодня вечером в столице прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения.

"Случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", - подчеркнул глава Минэнерго.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике вследствие масштабных российских ударов по энергетическим объектам и сильных морозов. В нескольких областях фиксируются серьезные перебои со светом, отоплением и теплоснабжением.

Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".

Отметим, Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования для восстановления повреждений энергосистемы после российских обстрелов.

Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
