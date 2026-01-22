ua en ru
Запас еды на 3-5 дней и наличные деньги: МВД дало советы украинцам из-за ЧС в энергетике

Четверг 22 января 2026 18:48
Запас еды на 3-5 дней и наличные деньги: МВД дало советы украинцам из-за ЧС в энергетике Иллюстративное фото: блэкаут (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале МВД Украины.

Так, в связи с возможными осложнениями в работе критической инфраструктуры в ведомстве советуют иметь запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов минимум на 3-5 суток.

Особое внимание чрезвычайники просят уделить подготовке "чемодана первой необходимости" - с документами, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева, личной гигиены и наличными.

Также украинцам рекомендуют проверить заряд павербанков и других резервных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего. Не стоит забывать и о домашних животных - для них советуют заранее подготовить запас корма.

В МВД отмечают, что ситуация требует повышенной внимательности и дисциплины. Украинцев просят быть готовыми к усиленным мерам безопасности и внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов. Также важно позаботиться заранее о безопасности детей и избегать пребывания на улице без необходимости в темное время суток.

В случае перебоев с теплом и электроснабжением гражданам советуют придерживаться базовых правил обогрева дома - оставаться в одной, желательно самой маленькой комнате, тепло одеваться, пользоваться грелками и поддерживать легкую физическую активность.

В случае необходимости помощи, консультации или информации о ближайших укрытиях или Пункты Несокрушимости следует обращаться по телефону 112.

В ведомстве подчеркивают, что данные рекомендации носят превентивный характер и направлены на то, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность граждан в случае осложнения ситуации.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, что в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере из-за сочетания масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов, повлекших серьезные перебои со светом, отоплением и теплоснабжением в разных регионах.

Например, сейчас в Киеве без теплоснабжения остаются 2 600 домов.

А еще в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Кроме того, накануне министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

