В Харьковской области один погибший: в ГСЧС рассказали о последствиях непогоды (фото)

В Харьковской области из-за непогоды погиб один человек, еще пятеро получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

"По состоянию на 00:00 в Харькове и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. По предварительным данным 1 человек погиб, еще 5 пострадали, из них один ребенок", - сообщили спасатели.

Среди погибших оказалась 56-летняя женщина в селе Первомайское Чугуевского района. Это произошло в результате падения дерева.

Также в Салтовском районе Харькова сорвало крышу из-за порыва ветра. В результате пострадали три человека.

Деревья из-за ветра обрушились в следующих районах:

в Основянском - пострадала 7-летняя девочка.

в Шевченковском районе - травмирован мужчина 1973 года рождения.

в Слободском районе упал поворотный башенный кран, обошлось без пострадавших.

в Харьковском районе от станции Катыловка в сторону города Мерефа дерево упало на электропоезд. Без пострадавших.