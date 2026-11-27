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Украина имеет технологическое преимущество над Россией, но для его реализации нужны ресурсы и изменение подходов к управлению армией. Будущие войны будут все больше зависеть от искусственного интеллекта, автономных систем и способности быстро адаптироваться к новым технологиям.

В интервью проекта РБК-Украина "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным военный, бывший народный депутат Егор Фирсов рассказал о ситуации на фронте, применении дронов, перспективах автономного оружия, зависимости Украины от Starlink и почему военные после войны должны готовиться к государственному управлению.

Главное:

О ситуации на фронте: Украина имеет определенные успехи и инициативу на отдельных направлениях, в частности благодаря операциям с применением современных технологий. В то же время на Покровском направлении преимущество остается за противником.

Потери России: Увеличение потерь РФ Фирсов связывает с массовым применением дронов, которые позволяют обнаруживать и атаковать противника практически на всей линии соприкосновения.

О войне будущего: Через 3-5 лет боевые действия могут существенно измениться. Военные будут все шире применять автономные системы и искусственный интеллект для анализа данных, разведки и управления беспилотниками.

Об опыте Украины для Европы: Украинский опыт войны может стать основой новой архитектуры европейской безопасности. Фирсов считает, что Европа должна осознать угрозу и активнее привлекать Украину к оборонным процессам.

Военные в политике: Ветеранский и военный опыт сам по себе не гарантирует компетентности в государственном управлении. Будущих политиков из военной среды нужно готовить.

Ситуация на фронте

– Много сегодня говорят о российских ударах по тылу и инфраструктуре. Но ключевые события происходят именно на фронте. Какая сейчас ситуация, какие тенденции вы видите и как могут развиваться события?

– Сейчас не самые сложные времена. Иногда складывается впечатление, что у нас есть инициатива. И это впечатление правдивое.

Мы, в частности, в Третьем армейском корпусе, в группировке войск, которую создавали вместе с Андреем Билецким, проводили операцию "Вивальди". По ее результатам удалось забрать более 250 квадратных километров. Трудно объяснить людям, насколько это масштабная территория – примерно треть Киева. Это архисложная операция, во время которой приходилось делать, казалось бы, невозможное, применяя современные средства, наземные роботизированные комплексы и дроны.

Но, например, на Покровском направлении инициатива больше у врага. Там постоянно бешеные взрывы. Когда падает авиабомба весом около тонны, ее чувствуют все вокруг. Людей, которые находятся рядом, может контузить даже на расстоянии около 100 метров. В таких условиях очень трудно воевать.

Поэтому я бы сказал, что есть определенные оптимистичные моменты: фронт сложно, но держится; у нас есть инициатива; мы можем возвращать свою территорию, и это сотни квадратных километров. В то же время открылся еще один фронт – война в воздухе, война за логистику, за возможность передвижения, за применение дронов и противодействие им. Там совсем другая ситуация.

Почему выросли потери россиян и как изменилась роль дронов

– По сообщениям специалистов и экспертов, потери россиян за период с начала года увеличились: если раньше речь шла примерно о 30 тысячах человек в месяц, то сейчас – о 50 тысячах. Как вы думаете, благодаря чему нам удалось достичь такого результата? Что изменилось?

– Это очень просто. Враг пытается атаковать и захватить территорию. Например, хочет забрать какую-то лесополосу. Это возможно только благодаря пехотному продвижению и штурмам.

В начале войны мы видели большие группы россиян – по 30, по 50 человек, огромные скопления. Потом их становилось все меньше. Сейчас это двое, трое, четверо россиян.

Дронов настолько много, что ты все видишь. У командира бригады или батальона есть своя линия, есть пункт управления, много окон, на которых постоянно отображается, кто и куда движется. Есть разведывательные дроны, есть ударные FPV, которые могут фактически догнать кого угодно.

Ответ на ваш вопрос – большое количество дронов. Для сравнения: в конце 2023 года президент озвучил, что мы должны изготовить примерно миллион дронов. Тогда была дискуссия, много это или мало. Миллион казался огромной цифрой.

Сейчас, думаю, только в этом году в Украине произведут около 8-9 миллионов дронов. И это только воздушные FPV. Это не бомберы, не крылья, не перехватчики. Других типов дронов еще больше. Представьте масштаб производства. По состоянию на сейчас это работает в нашу пользу, потому что мы контролируем эту линию и можем препятствовать продвижению противника.

Егор Фирсов (фото РБК-Украина)

Какой будет война через 3-5 лет

– Дроны стали одним из главных факторов этой войны. Технологии развиваются буквально на наших глазах. Каким вы видите следующий этап развития беспилотных технологий?

– Я бы говорил не только о беспилотных технологиях, но и об искусственном интеллекте. Скажите, вы или кто-то из вашего окружения пользуется GPT или другими системами искусственного интеллекта?

– Да, конечно.

– Представьте, что сейчас робот может за несколько секунд сделать дизайн презентации, написать или проверить текст, проанализировать финансовую таблицу. Тогда возникает вопрос: почему робот не может анализировать данные в военной сфере?

Не обязательно речь идет о том, чтобы он сам стрелял. Он может анализировать данные, дешифровать информацию, находить противника, определять цели, анализировать применение тех или иных дронов.

Представьте, мы изготовили почти 10 миллионов дронов. Все они куда-то летели. Это огромный массив данных: один поразил цель, другой не долетел, третий уничтожил технику. Все это может анализировать искусственный интеллект.

Сейчас происходит примерно то же самое, что в свое время во время создания ядерной бомбы. Теперь тенденция к тому, чтобы полем боя управлял, в частности, искусственный интеллект. Это не история о завтрашнем дне или следующем месяце. Но существенное преимущество получит тот, кто первым освоит эту технологию.

Сейчас в Вооруженных силах только зарождаются такие тенденции. Я думаю, что в этой инициативе мы на шаг впереди россиян.

Представьте огромное количество дронов, наземных роботизированных комплексов, различных воздушных систем, которые не управляются непосредственно людьми или которым люди задают определенные параметры, а дальше все происходит автономно. Вот что нас ждет.

– То есть это будут дроны, которые самостоятельно будут выполнять задачи. Дрон, которым будет управлять другой дрон. Роботизированная пехота, где уже не будет людей. Сколько времени нужно, чтобы достичь такого уровня?

– Если человек не следит за фронтом, то сама линия соприкосновения уже выглядит очень странно. Например, наземный роботизированный комплекс движется по дороге. Он пока не может разговаривать с тобой, им управляет оператор. Но все, что происходит на глубине примерно 15 километров от условной линии соприкосновения, – это уже дроны.

Я думаю, что через год-два мы начнем активнее применять автономность и искусственный интеллект. Через три-пять лет все будет совсем по-другому. И здесь важно не упустить эту историю, не отдать инициативу врагу. Мы должны быть впереди.

Украина технологически опережает Россию

– Мы всегда на шаг впереди? Ведь, например, появление реактивных "шахедов" у России показало другое. Действительно ли мы опережаем врага?

– Нужно признать, что россияне берут одну тему и не распыляются на много проектов. Они сосредотачиваются исключительно на ней. Они сделали "Герани", сначала те еле летали, падали, долетали со скоростью примерно 100 километров в час. Потом модернизировали, появились "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5". В этом направлении у них есть преимущество.

Наше преимущество – много инициатив, много больших и маленьких компаний, очень талантливые молодые люди. Но часто мы не доводим до конца даже полезные проекты. Это связано с другой моделью существования страны. Украина очень поляризована, дифференцирована, у нас много разных инициатив. Но мы такие. Мы – Украина.

– Фактически вы описываете отличие двух моделей: авторитарной диктатуры, где все работает прямолинейно, но четко, и демократии, где много разных инициатив, креативности и процессов.

– В творчестве и креативности мы на шаг впереди. Мягко говоря. Я считаю, что Украину ждет большое будущее. Как бы парадоксально это ни звучало, я большой оптимист.

Это не исключает того, что этой зимой, возможно, и следующими зимами нам придется страдать. Будет много крови, мы будем сидеть без света и тепла, могут быть огромные экономические катаклизмы – от аграриев до логистики. Нам будет очень тяжело.

Но помните, как говорил Чарльз Дарвин? Его цитату часто воспринимают как "выживает сильнейший", но на самом деле речь идет о том, что выживает самый адаптивный.

Украина сейчас – самая адаптивная страна в мире. Когда я еду к вам и здесь сбивают "шахед", украинцы воспринимают это как обычную историю. Никто не паникует, кто-то пьет кофе. Мы привыкли. Это проявляется не только в поведении.

Европа также должна адаптироваться. Российские дроны уже неоднократно нарушали ее воздушное пространство. Если европейцы думают, что живут в парадигме 1945 года, когда войны объявлялись какими-то пресс-релизами, то они ошибаются. Сейчас война может быть гибридной. Сначала прилетит один дрон, потом второй, пятый, десятый. Далее могут появиться "зеленые человечки", и все поедет.

Егор Фирсов (фото РБК-Украина)

Архитектура европейской безопасности

– Украина может стать важной частью новой архитектуры безопасности в Европе? Такой, без которой будет трудно построить эту систему?

– Да. И мы не знаем, жив ли еще старый порядок. Я имею в виду НАТО. ООН, мировой порядок, международные правила – все это осталось лишь словами. Есть только одна история, связанная с НАТО, но ее еще никто не тестировал.

И нам, украинцам, подсказывает опыт, что если что-то случится, то может быть так же, как и раньше. Одни страны скажут, что готовы помочь, другие будут ссылаться на статьи, парламенты будут собираться через две недели, политики будут смотреть на рейтинги.

Я думаю, Европа сейчас понимает, что построить европейскую безопасность без Украины просто невозможно. Даже если создать какую-то организацию и заявить о ней, без Украины это будет нелегитимная конструкция. Нам нужно выжить и формировать повестку дня относительно безопасности.

Ресурсы России и финансовая помощь Украине

– Еще один фактор этой войны – инфраструктурная война. Россия атакует нашу инфраструктуру, мы отвечаем ударами по их НПЗ, инфраструктуре, Керченскому мосту. Россия угрожает отвечать еще сильнее. Насколько важна эта борьба? Кто может выиграть? Не означает ли это, что война идет на истощение, и победит тот, у кого больше ресурсов?

– Полностью согласен. Думаю, что обозреватели в Европе, США и России примерно понимают расклад сил. Кроме Путина, к которому я еще вернусь.

На фронте ситуация стабилизировалась. Каждая сторона понимает, что просто взять нахрапом очень трудно. Началась битва потенциалов и ресурсов. Россия пытается влиять на нас через Европу. Например, коррумпировать, поддерживать своих сателлитов, чтобы они выиграли выборы. Если в ЕС есть одна Венгрия, а будет, например, пять, или если во Франции, которая является одним из крупнейших доноров бюджета ЕС, победят пророссийские силы, финансирование Украины может уменьшиться.

Я бы сказал, что сейчас наш главный ресурс – финансовый. В моем полку, где я служу, нет свободных мест. Заполненность – 98%. Это полк беспилотных систем, один из лучших корпусов. Но чтобы развернуть другие подразделения, которые смогут бить еще глубже и эффективнее, нам нужны заполненные склады. А заполненные склады – это деньги.

Если бы Европа тратила на поддержку Украины втрое больше, чем сейчас, мы могли бы переломить ход войны. Они тратят относительно небольшую долю своего ВВП. Если увеличить эту поддержку втрое, ситуация была бы совсем другой. Наша ахиллесова пята, как и россиян, – финансы. Но наши финансы преимущественно находятся в Европе.

Что касается России, то 65-70% ее бюджета обеспечивает нефтегазовая составляющая, налоги от нее и сопутствующие доходы. Если лишить их нефти и газа, они потеряют значительную часть бюджета и не смогут воевать в таком масштабе. Поэтому мы бьем по портам, в частности в Ленинградской области, Мурманске, – где можем.

Субъективно, без точных цифр, скажу: на один наш выстрел приходится десять российских. Но с точки зрения затрат им больнее, чем нам, потому что у нас есть донорская поддержка, которая обеспечивает большую часть бюджета. У них таких возможностей нет. Поэтому сейчас происходит битва тыла против тыла.

Егор Фирсов (фото РБК-Украина)

Путин, Трамп и почему война может не закончиться договоренностями

– Вы обещали вернуться к Путину. Как вы оцениваете его действия? Может ли он продолжать войну несмотря на потери и экономические проблемы?

– Его можно сколько угодно называть разными словами, но нужно признать, что это очень коварный человек. Он тысячу раз слышал, что не справится, что у него не получится, но все равно продавливал эту историю.

Я убежден, что в 2022 году мы не ожидали увидеть встречу Путина с президентом США, во время которой они будут пожимать друг другу руки и хвалить друг друга. Это казалось невозможным. Сейчас это возможно.

Путин добился своего. Думаю, он верит, что Украину можно победить – как минимум заставить подписать унизительные для нас соглашения: сокращение армии, возвращение русского языка на повестку дня и другие условия.

Он хочет уничтожить тыл, деморализовать его, чтобы мы якобы сохранили Киев, но фактически проиграли. Я думаю, его больная паранойя заключается в том, что он готов поставить на кон все, пойти ва-банк, но добиться этого. Война – это не только цифры, бюджеты и какие-то профиты. Это история об одном больном человеке, который очень хочет добиться своего и идет к этому любой ценой.

Когда меня спрашивают, когда закончится война, я понимаю, что это не история о соглашениях Трампа. Это история о том, что либо мы победим, либо Путин должен умереть, либо в России должны начаться беспорядки, она должна ослабнуть, либо произойдет какой-то форс-мажор, "черный лебедь".

Даже если теоретически будет перемирие на несколько месяцев или лет, угроза никуда не исчезнет. Угроза со стороны России будет всегда, пока она будет существовать. Я понимаю, что это непопулярная риторика, что мне могут написать: "Ты хочешь воевать до последнего украинца". Но мне кажется, что это правдивая повестка дня. Люди должны настраивать себя на реальность: горько, тяжело, но правильно.

Starlink, Starshield и влияние политики США на Украину

– Роль Соединенных Штатов в этой войне очень важна. Дональд Трамп – совсем другое явление, чем предыдущие президенты. Его политика влияет на НАТО, мировой порядок, а также на наше использование Starlink. Насколько Украина зависит от Starlink? Что будет, если завтра Илон Маск или Трамп решат перекрыть нам доступ?

– Starlink выполнил и продолжает выполнять огромную миссию. Трудно даже оценить его роль. Это колоссальная работа. Как минимум, первое – связь. Он обеспечивает огромную часть коммуникации. Как максимум, мы часто используем Starlink для разведки.

Здесь нужно сделать короткий экскурс. Маск иногда отмежевывается от военного применения системы. Есть Starlink, который обеспечивает связь, и есть Starshield – система, связанная с военными потребностями. Часто в новостях можно увидеть, как эти системы упоминают в контексте военных действий.

Позиция Маска такова: он дает Starlink, обеспечивает связь и интернет, даже военным. Но когда речь идет о военных операциях, ударах, то Пентагон и Министерство обороны должны договариваться о соответствующем доступе.

Сейчас мы не до конца понимаем, кто именно влияет на ограничения. Скорее всего, это связано с решениями американской администрации и Пентагона. Starlink работает, но скорость и доступ могут влиять на разные системы. Прежде всего это важно там, где применяются скоростные средства, в частности для перехвата "шахедов".

Это также влияет на эвакуацию. Там, где нет таких скоростей, все равно нужен качественный интернет для наземного роботизированного комплекса, который, например, заехал в деревья, должен выехать и вывезти раненого. Там не ведут активный бой, но важны логистика и эвакуация.

Я скажу так: действия Трампа прямо вредят Украине и подыгрывают России. Даже война с Ираном очень сильно подыграла россиянам из-за цен на нефть. Когда все начиналось, нефть стоила меньше 100 долларов, а сейчас, по моим словам, цена выросла примерно до 120 долларов. Это деньги для российского бюджета.

И еще один момент. Для Путина важно, как его встречает пропаганда. Представьте, что происходит в России после встречи с Трампом, где его воспринимают как одного из сильных лидеров мира, пожимают ему руку, договариваются.

Наши удары по НПЗ бьют по рейтингу Путина. Они показывают: "Ты слабый, ты не можешь защитить даже Ленинградскую область, тебя атакует Украина". А Трамп дает ему пас: показывает, что Путин сильный, что с ним можно договариваться, что он равный. Это существенно добавляет Путину внутреннего рейтинга.

Егор Фирсов (фото РБК-Украина)

Украинский Miltech

– Miltech стал очень заметным явлением в информационном пространстве. Не преувеличивают ли блогеры и эксперты его масштаб? Действительно ли это уже отдельная индустрия, которая может конкурировать с мировыми аналогами?

– Здесь нужно четко разделить масштаб и качество. Если говорим о масштабе, то это действительно огромное количество предприятий и компаний, которые производят технику.

Но основной вопрос – что именно они производят. В индустрии есть такой термин – "офис простых решений". FPV-дрон, откровенно говоря, мы с вами можем взять паяльник, шуруповерт, комплектующие, спаять и настроить. Это не суперсложная технология. А если говорить о глубоких решениях, ноу-хау, то нам еще нужно расти.

Но нюанс в том, что сейчас мы выбираем между качеством и масштабом. Нам нужно много. Один дрон, который может залететь куда угодно, стоит миллионы. Но нам не всегда нужны такие решения. Нам нужны качественные масштабные системы.

Наша история – это масштаб: много разведывательных, ударных дронов, бомберов, наземных роботизированных комплексов, дронов, которые эвакуируют людей. Уже есть случаи, когда воздушный дрон прилетает и забирает раненого. Самое главное – практика применения. Здесь у нас бешеное преимущество.

Поэтому, отвечая на вопрос: наш Miltech действительно мощный. По цифрам он уже давно обогнал некоторые компании, которые люди привыкли воспринимать как гигантов металлургической или энергетической отрасли.

Металлургия сейчас в сложном состоянии, коксохимическая отрасль на грани, энергетика постоянно под ударами, аграрная отрасль в кризисе из-за блокирования экспорта и проблем с портами. Логистика также страдает. А военная отрасль растет. Там работают сотни тысяч людей, компании имеют миллиардные обороты.

Как военные реагируют на коррупционные скандалы

– В тылу проводят много социологических исследований, но военных почти не опрашивают. Что думают военные о коррупционных скандалах, в частности об историях вроде "Карфаген"? Доходят ли эти новости до людей на фронте?

– Честно скажу, возможно, кого-то это разочарует, но нет ни сил, ни желания, ни времени это рефлексировать.

Как вы знаете, врага на фронте не называют врагом или россиянином. Его называют пи***ом. Так появилось понятие внутренних – тех, кто грабит, разворовывает, причастен к разным ужасным историям. Когда смотришь расследования, хочется пойти просто помыться от того, что происходит.

Но на фронте нет времени этим заниматься. Почти никто не смотрит полноценно эти расследования. Военные смотрят другое: видео о подразделениях, подготовке. В определенном смысле психологически военному легче, потому что у него есть конкретная задача. Он готовит себя к ней, отбрасывает информационный мусор вокруг. Поэтому к этим скандалам относятся крайне негативно, но глубоко их не анализируют.

В то же время начинают осознавать свою миссию. Такого не было в 2022, 2023 или 2024 годах, а сейчас это начинается. И это меня радует. Военные начинают интересоваться политикой не для того, чтобы баллотироваться, а чтобы понимать, как все работает.

Я говорю не об известных людях, а об обычных военных. Многие из них в сложных обстоятельствах выжили, прошли путь от солдата до командира батальона, комбрига, заместителя. Это офицерская история. Ты командуешь, имеешь ценности, видение, начинаешь понимать, что не так в государстве.

Появляется запрос на образование. Поэтому военная элита растет. Ей еще учиться и учиться, но то, что она появляется, – это очень круто.

Егор Фирсов (фото РБК-Украина)

Достаточно ли военного опыта, чтобы стать политиком

– Вы были политиком, а потом пошли в армию. Сейчас многие эксперты прогнозируют, что после войны военные пойдут в политику. Достаточно ли для государственного управления и парламентаризма иметь хорошую боевую репутацию?

– Однозначно недостаточно. Именно поэтому я говорил о важности формирования элиты. Речь идет не просто о том, что человек воевал. Это почетно, низкий поклон, награды, уважение, возможно, определенные преференции. Но это не означает, что он может быть депутатом, губернатором или государственным служащим.

Когда речь идет о человеке, который прошел путь от солдата до комбрига или командира батальона, это очень сложный путь. Он был командиром взвода, роты, в его подразделении служили сотни людей из разных уголков Украины, разного возраста. Он учится понимать людей, с которыми ему придется работать. Это не полностью репрезентативная картина общества: там, например, меньше пенсионеров, женщин, предпринимателей. Но человек начинает чувствовать украинцев. Поэтому процесс формирования элиты уже происходит.

Нужны ли Украине военные политические партии

– В социологии среди потенциальных партий часто называют партии Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, "Азова" Дениса Прокопенко. Военные занимают значительную часть потенциального политического поля. Как вы оцениваете эту тенденцию? Могут ли такие партии улучшить государственное управление?

– Нужно признать, что люди, которых вы назвали, заслуженно пользуются доверием. У них есть достижения, они сделали многое, и люди им доверяют.

Я недавно удивился, когда узнал, что после Второй мировой войны в парламенте США было много ветеранов. Это тоже была волна, которая дала разных лидеров, оказавшихся в национальном парламенте. Это логично. Кому, как не военным, отдавать доверие в строительстве страны? Они рисковали, доказали, что Украина для них – это жизнь, и готовы ее отдать ради страны.

Но здесь важно то, о чем я говорил относительно подготовки. Я в страшном сне вижу ситуацию, когда военные пришли в парламент и полностью провалились, потому что не знают, как формируется бюджет, как работают процедуры, как происходит голосование. Или были замечены в тотальных коррупционных скандалах.

Тогда это будет катастрофа. У людей есть кредит доверия, они пришли как новые, светлые люди, которые должны давать надежду. А все разрушится из-за некомпетентности или глупых идей.

Пойдет ли Егор Фирсов в политику после войны

– В этой колонне военных, которые пойдут в политику после завершения войны, будет Егор Фирсов?

– Скажу максимально откровенно: не факт.

Сейчас у меня есть двойной опыт. Он будет очень ценным, но в то же время это и преимущество, и недостаток. Я знаю, что ждет тех, кто идет в политику, какие испытания, что это за работа парламентария или государственного служащего.

Они этого не знают. Многие, возможно, пойдут с розовыми очками, и иногда они помогают, чтобы ты не боялся. Я не боюсь, но честно чувствую, что сейчас хочется просто пожить человеческой жизнью. Поиграть с ребенком, побыть с женой, куда-то поехать, чтобы за тобой не было деклараций, которые нужно подавать, документов, которые нужно оформлять.

Я знаю, что такое быть порядочным политиком. Это непросто. Людям кажется, что каждый народный депутат – это Maybach, охрана, особняки за границей. Но часто это не так. Служение народу называется служением, потому что оно выглядит по-другому. Конечно, мне хотелось бы быть полезным. Но время покажет.

– То есть точку не ставим?

– Однозначно ставим три точки.