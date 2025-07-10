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Рекордный ливень и обесточенные села: что происходит во Львове и как долго это продлится

Четверг 10 июля 2025 17:18
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Рекордный ливень и обесточенные села: что происходит во Львове и как долго это продлится Фото: Затопление во Львове 10 июля (2 facebook.com/lviv.adm)
Автор: Татьяна Веремеева

Утром 10 июля Львов оказался в центре стихии - мощный ночной ливень принес рекордное количество осадков и спровоцировал масштабные подтопления. В отдельных районах города вода достигала трех метров над уровнем земли.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Рекордные осадки и выход рек из берегов

По данным Львовского гидрометцентра, за 12 часов в городе выпало 110,2 мм дождя - это 115% месячной нормы, и такое количество осадков фиксируется впервые за всю историю наблюдений.

Из-за интенсивных осадков реки Зубра и Щирка вышли из берегов, создав угрозу подтопления части города. Жителей призвали немедленно переносить вещи из подвалов, убирать авто из подземных паркингов и затопляемых улиц.

Как сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, во Львовской области без электроснабжения остались 192 населенных пункта. На местах работают аварийные службы.

Что говорят специалисты

В комментарии РБК-Украина руководитель Бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна Роман Туцкий сообщил, что вода на реках действительно поднялась, но пока не превышает критических значений.

"На реках Западного Буга - подъем до +18 см, на Сяне - до +16 см, на Днестре - максимум +64 см в сутки. Это не является критическими показателями", - пояснил Туцкий.

Однако он признал: наибольшее количество осадков действительно пришлось на Львов, что и привело к стремительному поднятию уровня воды в локальных реках и подтоплению в пределах населенных пунктов.

Почему затопило: комплексная причина

По словам Туцкого, подтопления во Львове стали следствием сразу нескольких факторов: не только осадков, но и застройки, состояния канализационных коллекторов, перепланировки города.

"Если коллектор не успевает отводить воду - подтапливаются дома, парковки, улицы. А застройка постоянно меняется - это влияет на направления и скорость стока", - отметил он.

В городе уже работают ГСЧС и диспетчерско-аналитические службы, которые совместно с гидрологами мониторят ситуацию, предупреждают органы местного самоуправления и готовятся к потенциальным рискам.

По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продлятся до конца суток. Если осадки прекратятся до вечера, затопления могут сойти уже к утру 11 июля.

"Думаю, как только прекратится дождь, все должно быстро сойти. Если до 8 вечера будет сухо - на Зубре утром уже не будет затоплений", - отметил Туцкий.

Жителей Львова просят оставаться осторожными, не приближаться к водоемам и не оставлять авто в низинах. Все службы работают в усиленном режиме.

Напомним, гидрометцентр предупредил о повышении уровней воды на реках в нескольких областях Украины. В частности, 10-12 июля вода поднимется на 0,7-1,2 м на Днестре в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а 11-14 июля - на 0,1-0,5 м на реках суббассейна Припяти. Изменения будут происходить в пределах русел и не представляют угрозы подтоплений.

РБК-Украина ранее писало, что из-за мощных дождей и выхода рек из берегов на Львовщине подтоплены сотни домов, авто и улиц, более 44 тысяч жителей остались без света. Больше всего пострадали села вблизи Львова. Затопило также дороги, садик и амбулаторию. Власти восстанавливают движение транспорта и контролируют ситуацию - уровень воды уже снижается.

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