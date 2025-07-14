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Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта)

Понедельник 14 июля 2025 12:48
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Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта) Июль 2025 года принес украинцам новые температурные рекорды (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение прошлой недели специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали 26 температурных рекордов в разных регионах страны.

Подробнее о том, в каких именно городах Украины дневные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Температурные рекорды 7 июля

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение понедельника, 7 июля, в разных областях Украины было установлено 11 новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:

  • в Ивано-Франковске - 37,0°C;
  • в Виннице - 37,0°C;
  • в Кропивницком - 36,0°C;
  • в Черновцах - 35,2°C;
  • в Тернополе - 34,8°C;
  • в Ужгороде - 34,6°C;
  • в Ровно - 34,6°C;
  • в Житомире - 34,5°C;
  • во Львове - 34,2°C;
  • в Хмельницком - 34,2°C;
  • в Луцке - 34,1°C.

Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта)Температурные рекорды 7 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Температурные рекорды 8 июля

В течение вторника, 8 июля, дневные температурные максимумы (исходя из обнародованной УкрГМЦ карты) были установлены в семи городах:

  • в Симферополе - 38,0°C;
  • в Запорожье - 36,8°C;
  • в Кропивницком - 36,7°C;
  • в Сумах - 35,9°C;
  • в Харькове - 35,7°C;
  • в Полтаве - 35,4°C;
  • в Виннице - 34,5°C.

Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта)Температурные рекорды 8 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Температурные рекорды 9, 10, 11 и 13 июля

В течение среды, 9 июля, эксперты Укргидрометцентра зафиксировали температурные рекорды в трех городах:

  • в Херсоне - 39,4°C;
  • в Кропивницком - 38,0°C;
  • в Сумах - 36,6°C.

В течение четверга, 10 июля - дневные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня также в трех городах:

  • в Харькове - 37,4°C;
  • в Сумах - 36,8°C;
  • в Полтаве - 36,2°C.

В пятницу, 11 июля, был установлен один рекорд - в Сумах. Там температура воздуха достигла отметки 35,5°C.

В воскресенье, 13 июля, очередной температурный рекорд был зафиксирован в Херсоне, где столбики термометров поднялись до 36,4°C.

Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта)Температурные рекорды 9, 10, 11 и 13 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что 2024 год стал самым жарким в истории человечества, а его последствия оказались разрушительными.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), в этот период произошло более 150 беспрецедентных климатических катастроф (включая наводнения, тепловые волны и мощные ураганы) в разных уголках мира.

Лето в Украине в прошлом году также установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару. Учитывая это, мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, как погода конца июня ударила по огородам и полям украинцев.

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