Июль шокирует: за неделю в Украине зафиксировали 26 температурных рекордов (карта)
В течение прошлой недели специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали 26 температурных рекордов в разных регионах страны.
Подробнее о том, в каких именно городах Украины дневные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Температурные рекорды 7 июля
Согласно информации Укргидрометцентра, в течение понедельника, 7 июля, в разных областях Украины было установлено 11 новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:
- в Ивано-Франковске - 37,0°C;
- в Виннице - 37,0°C;
- в Кропивницком - 36,0°C;
- в Черновцах - 35,2°C;
- в Тернополе - 34,8°C;
- в Ужгороде - 34,6°C;
- в Ровно - 34,6°C;
- в Житомире - 34,5°C;
- во Львове - 34,2°C;
- в Хмельницком - 34,2°C;
- в Луцке - 34,1°C.
Температурные рекорды 7 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Температурные рекорды 8 июля
В течение вторника, 8 июля, дневные температурные максимумы (исходя из обнародованной УкрГМЦ карты) были установлены в семи городах:
- в Симферополе - 38,0°C;
- в Запорожье - 36,8°C;
- в Кропивницком - 36,7°C;
- в Сумах - 35,9°C;
- в Харькове - 35,7°C;
- в Полтаве - 35,4°C;
- в Виннице - 34,5°C.
Температурные рекорды 8 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Температурные рекорды 9, 10, 11 и 13 июля
В течение среды, 9 июля, эксперты Укргидрометцентра зафиксировали температурные рекорды в трех городах:
- в Херсоне - 39,4°C;
- в Кропивницком - 38,0°C;
- в Сумах - 36,6°C.
В течение четверга, 10 июля - дневные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня также в трех городах:
- в Харькове - 37,4°C;
- в Сумах - 36,8°C;
- в Полтаве - 36,2°C.
В пятницу, 11 июля, был установлен один рекорд - в Сумах. Там температура воздуха достигла отметки 35,5°C.
В воскресенье, 13 июля, очередной температурный рекорд был зафиксирован в Херсоне, где столбики термометров поднялись до 36,4°C.
Температурные рекорды 9, 10, 11 и 13 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
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