Ураган сорвал крышу склада издательства Vivat в Харькове: доставка книг задержится (фото)

В ночь на 13 июля по Харькову пронесся мощный ураган. Стихия сорвала часть крыши склада издательства Vivat, что привело к затоплению книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на книжный магазин Vivat и гендиректора издательства Юлию Орлову .

"Вчера Харьков накрыл мощный ураган - повреждена часть нашего склада, сорвана крыша, а сотни книг затоплены. Сейчас команда спасает все, что можно спасти", - заявили в издательстве.

Орлова рассказала, что повреждена значительная часть книг. По ее словам, точные масштабы потерь можно будет оценить только после полной инвентаризации.

"Многие книги затоплены; реальный объем ущерба сможем назвать только после инвентаризации - еще надо снять книги с верхних стеллажей, проверить нижние и высушить все, что можем спасти", - написала Орлова.

В связи с этим издательство предупредило своих клиентов, что:

отправка интернет-заказов и книг к партнерам возможна с задержкой;

временно отключена онлайн-оплата.

"Во время, когда реальность ежедневно испытывает нас на прочность, вы все равно выбираете украинскую книгу - поддерживаете авторов, издателей, магазины. Это вдохновляет не опускать рук даже под сорванной крышей (во всех смыслах этой фразы)", - добавили в магазине.