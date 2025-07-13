Ураган сорвал крышу склада издательства Vivat в Харькове: доставка книг задержится (фото)
В ночь на 13 июля по Харькову пронесся мощный ураган. Стихия сорвала часть крыши склада издательства Vivat, что привело к затоплению книг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на книжный магазин Vivat и гендиректора издательства Юлию Орлову.
"Вчера Харьков накрыл мощный ураган - повреждена часть нашего склада, сорвана крыша, а сотни книг затоплены. Сейчас команда спасает все, что можно спасти", - заявили в издательстве.
Орлова рассказала, что повреждена значительная часть книг. По ее словам, точные масштабы потерь можно будет оценить только после полной инвентаризации.
"Многие книги затоплены; реальный объем ущерба сможем назвать только после инвентаризации - еще надо снять книги с верхних стеллажей, проверить нижние и высушить все, что можем спасти", - написала Орлова.
В связи с этим издательство предупредило своих клиентов, что:
- отправка интернет-заказов и книг к партнерам возможна с задержкой;
- временно отключена онлайн-оплата.
"Во время, когда реальность ежедневно испытывает нас на прочность, вы все равно выбираете украинскую книгу - поддерживаете авторов, издателей, магазины. Это вдохновляет не опускать рук даже под сорванной крышей (во всех смыслах этой фразы)", - добавили в магазине.
Напомним, что это уже второй несчастный случай данного издательства за последнее время. Ведь весной прошлого года типография Vivat в Харькове попала под вражеский обстрел.
В целом в результате той атаки погибли люди, еще несколько получили ранения.
Подробнее об атаке на издательство в Харькове можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, мы писали, что в результате ливня многие улицы Харькова были затоплены. Как следствие по области обесточены около 30 тысяч абонентов.
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