Наводнение во Львове, подтопленные улицы в Луцке и не только: запад Украины страдает от ливней

Запад Украины страдает от непогоды. Во Львове распространяется наводнение, а в Луцке ливень подтопил улицы. Из-за мощных дождей в нескольких областях затоплены жилые дома и авто.

Подробнее о том, как запад Украины борется с мощными ливнями, можно узнать в материале РБК-Украина .

Утром 10 июля Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за мощного ливня часть улиц города была подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил о безумных ливнях в западных областях Украины. Как известно, наихудшая ситуация на:

Закарпатье,

Львовской области,

Франковской области,

Буковине,

Тернопольской области.

Грозовые облака, по данным синоптиков, надвигаются также на Волынь, Ривненскую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую области.

Непогода во Львове

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий, во Львовской области были обесточены 192 населенных пункта.

По состоянию на 10:10 известно, что из-за интенсивных осадков река Зубра и река Щирка вблизи Львова вышли из берегов, что повлекло угрозу подтопления части города.

Кое-где вода уже достигала трех метров над уровнем земли. Городские власти призвали жителей как можно скорее перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и затопляемых участков.

По предварительным данным, во Львове за эту ночь выпало более 115% месячной нормы осадков.

Ограничения движения во Львове

Правоохранители львовской области предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:

город Львов улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II.

автодорога Т-14-16 Львов - Меденичи - Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.

в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.

Также известно, что трамваи №4 и №8 во Львове изменили направление движения из-за подтопления на Чукарина-Вернадского. В дальнейшем они курсируют до остановки "Кинотеатр им. Довженко".

Дожди в Луцке

Из-за сильных дождей подтопило улицы и в Луцке. Очевидцы делятся кадрами последствий непогоды в сети.

Сообщается, что в городе в результате сильного дождя "традиционно" затопило дорогу на улице Дубновской. Несколько автомобилей застряли посреди дороги, а уровень воды достиг салона.