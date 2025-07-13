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Непогода парализовала Харьков: нет света, задержка поездов и пострадавшие

Воскресенье 13 июля 2025 02:51
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Непогода парализовала Харьков: нет света, задержка поездов и пострадавшие Фото: последствия непогоды в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. Вследствие сильного дождя и ветра город в определенном смысле был парализован.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях шторма в Харькове.

Главное:

  • соцсети заполонили кадры с ветром, дождем и черными облаками;
  • в Харькове и области пропал свет;
  • из-за непогоды есть пострадавшие и погибшие, во многих районах повреждения;
  • из-за непогоды задержан ряд поездов.

Кадры с непогодой в соцсетях

Вчера примерно в 20:30 в сети стали распространяться кадры, на которых было видно сильный дождь, ветер, молнию и очень темные облака.

В результате ливня многие улицы города были затоплены. Кроме того, из-за мощного ветра было немало сообщений о падении деревьев. Только в Саду Шевченко (центр города), как утверждалось, упало не менее 10 деревьев. Также писали, что дерево упало на электричку и не только.

При этом в сети были кадры с ветром, на которых видно видно, что мощность настолько высока, что тележки возле одного из магазинов передвигались сами по себе.

Отключение света

Параллельно с кадрами в соцсетях ряд Telegram-каналов писали, что в центральной части Харькова исчез свет. Причем были предположения, что молния могла в трансформатор.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил непогоду и проблемы с энергоснабжением, по крайней мере в области.

"Мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с. Сейчас частично обесточена Балаклея. Борщевка и Вербовка обесточены полностью. Будьте осмотрительны и осторожны вблизи деревьев и линий электропередачи", - проинформировал глава ОВА.

Последствия непогоды в Харькове

Ближе к ночи ситуация в городе стихла, а чрезвычайники начали ликвидацию последствий. Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 00:00 стало известно, что в Харькове и области из-за непогоды - 5 пострадавших (среди них 1 ребенок), и один один человек погиб.

О последствиях в ГСЧС рассказали следующее:

  • в селе Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина;
  • в Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадало 3 человека;
  • в Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка;
  • в Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 года рождения;
  • в Слободском районе упал поворотный башенный кран. Без пострадавших;
  • в Харьковском районе от ст. Покотиловка в сторону г. Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: чрезвычайники на местах событий в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Задержка поездов

Также вечером, 12 июля, в "Укрзализныце" сообщили о задержке рейсов из-за непогоды и обесточивания.

В УЗ отметили, что наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).

Кроме того, несколько часов назад задерживались отправления из Харькова для поездов:

  • №59/60 Харьков - Одесса;
  • №63/64 Харьков - Львов;
  • №111/112 Изюм - Львов;
  • №113/114 Харьков - Львов.

"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".

Информация была взята из местных Telegram-каналов, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, "Укрзализныци" и Facebook страницы ГСЧС Харьковской области.

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