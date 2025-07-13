ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харьковской области непогода обесточила около 30 тысяч абонентов

Воскресенье 13 июля 2025 08:24
UA EN RU
В Харьковской области непогода обесточила около 30 тысяч абонентов Фото: Непогода обесточила почти 30 тысяч абонентов на Харьковщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Вечером 12 июля Харьковскую область накрыл мощный ливень с порывами ветра до 20 м/с. Стихия повалила деревья, повредила кровли, электроопоры и технические конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Ситуация с электроснабжением

В Харьковской области без света остаются около 30 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением сетей, но из-за масштабных повреждений процесс может затянуться.

Фото: Харьков накрыла непогода (t.me/synegubov)

В городе и области зафиксировано по меньшей мере шесть серьезных инцидентов.

Основные последствия непогоды:

  • Чугуевский район. От травм, полученных из-за падения дерева, погибла 56-летняя женщина.
  • Харьков, Салтовский район. Сорвало крышу частного дома, пострадали три человека.
  • Харьков, Основянский район. Дерево упало на 7-летнюю девочку, ребенок получил травмы.
  • Харьков, Шевченковский район. Дерево упало на авто, пострадал 52-летний мужчина с травмой головы.
  • Харьков, Слободской район. Ветер повалил башенный кран.
  • Харьковский район. На электричку возле станции Покотиловка упало дерево.

Синегубов предупредил, что в Харькове и области сохраняется угроза повторного урагана. 13 июля ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Непогода в Харькове

Напомним, мы писали, что в результате ливня многие улицы Харькова были затоплены.

Кроме того, из-за мощного ветра было немало сообщений о падении деревьев. Только в Саду Шевченко (центр города), как утверждалось, упало по меньшей мере 10 деревьев. Также писали, что дерево упало на электричку и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей