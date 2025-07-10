Аномалия над Украиной? Почему запад "тонет" в ливнях, а центр и восток накрывает жара
В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, почему погода в Украине 10 июля - настолько контрастная, а дожди на западе - чрезвычайно интенсивные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Что происходит с погодой в Украине
Согласно информации отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ, погода в Украине сейчас чрезвычайно контрастная из-за противостояния двух крупных атмосферных систем, которые взаимодействуют над нашей территорией.
Речь идет о том, что:
- между западными и восточными областями сформировался четкий барический рубеж;
- по обе стороны от него царит совершенно разная погода.
От чего зависит погода на западе страны
Эксперты сообщили, что сейчас запад Украины попал под влияние глубокого циклона, который принес с собой:
- не только снижение атмосферного давления;
- но и хорошо выраженную фронтальную систему - холодный и теплый фронты.
"Но главное - вместе с холодными воздушными потоками сюда поступает влага - насыщенная воздушная масса из акватории Средиземного и Адриатического морей", - рассказали украинцам.
Отмечается, что именно эта влага и является ключом к пониманию мощных осадков.
"Она попадает во фронтальную зону, где происходят активные восходящие движения воздуха. При этих условиях водяной пар стремительно конденсируется, образуя густую многоярусную облачность и сильные дожди", - объяснили специалисты Укргидрометцентра.
При этом в некоторых регионах выпадает более 30-60 мм осадков за несколько часов, что является "критическим показателем для локальной гидрологической ситуации".
Что влияет на погоду на востоке и в центре
По словам метеорологов, восточная и центральная части Украины, наоборот, остаются под влиянием мощного устойчивого антициклона, который:
- удерживает область высокого атмосферного давления;
- действует как естественный "барьер", блокирующий восточное продвижение фронтальной системы.
"Воздушная масса здесь имеет тропическое происхождение, поступает с юго-востока, поэтому сухая, горячая и стабильная. Она подавляет развитие облачности и вертикальные движения - отсюда и безоблачная жара", - рассказали эксперты.
Погода в Украине сейчас - чрезвычайно контрастная (карта: facebook.com/UkrHMC)
Почему осадки "застряли" именно на западе
В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили также, почему осадки настолько интенсивны именно на западе и почему они не перемещаются дальше.
"Ответ - в механизме блокировки: фронты "упираются" в восточный антициклон и фактически останавливаются над западом. Это создает ситуацию квазистационарного фронта - когда система почти не движется, а увлажненный воздух продолжает поступать с юга", - сообщили специалисты.
В результате возникает ситуация, когда имеются:
- постоянная подпитка влагой;
- быстрый подъем воздуха вверх;
- перенасыщение атмосферы водяным паром.
"А это - идеальные условия для ливней, гроз и даже локальных паводков", - отметили в отделе метеорологических прогнозов.
В завершение в УкрГМЦ отметили, что такая ситуация - опасная синоптическая конфигурация, которая часто приводит к аномально высоким осадкам в западной части страны, тогда как восток остается засушливым и жарким.
"Именно поэтому накануне в регионе был объявлен стихийный уровень метеорологической опасности из-за сильных дождей", - подытожили в пресс-службе госучреждения.
Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр предупреждал граждан о сильных ливнях в западных областях.
Уже вскоре неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.
Учитывая это мы рассказывали, что известно о Зубре - небольшой реке, которая парализовала целый город.
Тем временем руководитель Бассейнового управления водных ресурсов рек Западного Буга и Сяна Роман Туцкий в комментарии РБК-Украина сообщил, что подтопления во Львове стали следствием не только чрезмерных осадков и объяснил, когда ситуация в городе может улучшиться.
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