Аномалия над Украиной? Почему запад "тонет" в ливнях, а центр и восток накрывает жара

В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, почему погода в Украине 10 июля - настолько контрастная, а дожди на западе - чрезвычайно интенсивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что происходит с погодой в Украине

Согласно информации отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ, погода в Украине сейчас чрезвычайно контрастная из-за противостояния двух крупных атмосферных систем, которые взаимодействуют над нашей территорией.

Речь идет о том, что:

между западными и восточными областями сформировался четкий барический рубеж;

по обе стороны от него царит совершенно разная погода.

От чего зависит погода на западе страны

Эксперты сообщили, что сейчас запад Украины попал под влияние глубокого циклона, который принес с собой:

не только снижение атмосферного давления;

но и хорошо выраженную фронтальную систему - холодный и теплый фронты.

"Но главное - вместе с холодными воздушными потоками сюда поступает влага - насыщенная воздушная масса из акватории Средиземного и Адриатического морей", - рассказали украинцам.

Отмечается, что именно эта влага и является ключом к пониманию мощных осадков.

"Она попадает во фронтальную зону, где происходят активные восходящие движения воздуха. При этих условиях водяной пар стремительно конденсируется, образуя густую многоярусную облачность и сильные дожди", - объяснили специалисты Укргидрометцентра.

При этом в некоторых регионах выпадает более 30-60 мм осадков за несколько часов, что является "критическим показателем для локальной гидрологической ситуации".

Что влияет на погоду на востоке и в центре

По словам метеорологов, восточная и центральная части Украины, наоборот, остаются под влиянием мощного устойчивого антициклона, который:

удерживает область высокого атмосферного давления;

действует как естественный "барьер", блокирующий восточное продвижение фронтальной системы.

"Воздушная масса здесь имеет тропическое происхождение, поступает с юго-востока, поэтому сухая, горячая и стабильная. Она подавляет развитие облачности и вертикальные движения - отсюда и безоблачная жара", - рассказали эксперты.

Погода в Украине сейчас - чрезвычайно контрастная (карта: facebook.com/UkrHMC)

Почему осадки "застряли" именно на западе

В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили также, почему осадки настолько интенсивны именно на западе и почему они не перемещаются дальше.

"Ответ - в механизме блокировки: фронты "упираются" в восточный антициклон и фактически останавливаются над западом. Это создает ситуацию квазистационарного фронта - когда система почти не движется, а увлажненный воздух продолжает поступать с юга", - сообщили специалисты.

В результате возникает ситуация, когда имеются:

постоянная подпитка влагой;

быстрый подъем воздуха вверх;

перенасыщение атмосферы водяным паром.

"А это - идеальные условия для ливней, гроз и даже локальных паводков", - отметили в отделе метеорологических прогнозов.

В завершение в УкрГМЦ отметили, что такая ситуация - опасная синоптическая конфигурация, которая часто приводит к аномально высоким осадкам в западной части страны, тогда как восток остается засушливым и жарким.

"Именно поэтому накануне в регионе был объявлен стихийный уровень метеорологической опасности из-за сильных дождей", - подытожили в пресс-службе госучреждения.