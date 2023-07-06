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Взрыв в Шевченковском суде Киева и расширенная Ставка Зеленского: новости за 5 июля

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.

Более детально о том, что произошло в среду, 5 июля, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Шевченковском райсуде Киева прогремел взрыв

В здании Шевченковского районного суда прозвучал взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых взорвал там взрывное устройство.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, злоумышленником оказался Игорь Гуменюк, который в 2015 году бросил гранату в толпу нацгвардейцев. Тогда погибло четверо правоохранителей.

Защита АЭС и не только. Зеленский провел заседание расширенной Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки, в ходе которого были обсуждены основные вызовы.

В частности, глава государства заслушал доклады о ситуации на Запорожской АЭС на фоне угроз теракта россиян.

У ВСУ успехи в районе Клещиевки, продолжаются тяжелые бои

Украинские военные преуспевают в районе села Клещиевка Бахмутского района и продолжают вести наступление на трех направлениях. Идут тяжелые бои, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил он.

Китай не верит, что Patriot сбивает "Кинжалы". Отказался от доказательств, - Резников

Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, во время визита в Киев, усомнился в том, что ЗРК Patriot сбивает российские "Кинжалы", отметил министр обороны Алексей Резников.

"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал глава Минобороны и добавил, что посланник уехал из Киева, не ознакомившись с ними.

"Не все, но многое". Науседа считает, что решение саммита НАТО не разочарует украинцев

Решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", - отметил он.

Британия начнет подготовку украинских пилотов в августе

Великобритания планирует в августе начать обучение украинских пилотов, во время которого планируется натренировать 20 военных, заявил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСКиевВзрывШевченковский райсудВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ