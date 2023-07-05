ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай не верит, что Patriot сбивает "Кинжалы". Отказался от доказательств, - Резников

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 11:29
Китай не верит, что Patriot сбивает "Кинжалы". Отказался от доказательств, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, во время визита в Киев, усомнился в том, что ЗРК Patriot сбивает российские "Киджалы".

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

16 мая Российская Федерация атаковала Украину 18 ракетами, 6 из которых были "Кинжалами". По словам главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, противовоздушная оборона уничтожила все воздушные цели.

Во время визита в Киев Ли Хуэй, якобы усомнился в том, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако доказательства решил лучше не осматривать.

"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал Резников и добавил, что посланник уехал из Киева, не ознакомившись с ними.

Тем временем посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.

Кто такой Ли Хуэй?

26 апреля, во время телефонных переговоров президента Владимира Зеленского и его китайского коллеги Си Цзиньпина, последний заявил о готовности Китая сотрудничать с Киевом и пообещал направить делегацию в регион, чтобы содействовать мирным переговорам.

Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения России КНР якобы придерживается нейтралитета.

Назначение Ли Хуэя главой делегации было воспринято неоднозначно из-за его тесных связей с Россией, поскольку в течение длительного времени он работал в Москве и владеет российскими наградами.

Первое сбивание "Кинжала"

Впервые об сбитии "Кинжала" сообщило издание Defence Express. Согласно его данным, украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету 4 мая. Также были опубликованы фотографии обломков. Через некоторое время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил эту информацию и отметил, что она не была обнародована сразу, чтобы не дать возможности врагу воспользоваться ею.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Война в Украине
NEWS
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
Чем грозит повреждение реакторов на ЗАЭС: ответ эксперта
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария