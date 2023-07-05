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Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область: ПВО сбила один "шахед"

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Днепропетровская область, Среда 05 июля 2023 07:54
Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область: ПВО сбила один "шахед" Фото: РФ атаковала дронами Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия ночью и утром, 5 июля, атаковала дронами Днепропетровскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Силами Воздушного Командования "Восток", после полуночи, был сбит один беспилотник типа "Шахед-136" над Днепропетровской областью.

Также, оккупанты утром ударили с помощью БпЛА по Марганецкой общине Никопольского района.

"Предварительно пострадавших нет. Последствия выясняются", - отмечают в ОВА.

Обстрелы Днепропетровской области

Российская армия почти ежедневно атакует Никопольский район с помощью артиллерии, ракет и дронов. 3 июля, в результате обстрела пострадала пожилая женщина.

Во время вражеской атаки, 1 июля, в Никопольском районе были повреждены столовая, админздание, церковь и несколько домов.

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Днепропетровская область дрони
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