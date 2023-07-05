Британия начнет подготовку украинских пилотов в августе

Великобритания планирует в августе начать обучение украинских пилотов, во время которого планируется натренировать 20 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи .

Процессом обучения пилотов поинтересовался депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию.

Он спросил у госсекретаря обороны, сколько украинских пилотов ВСУ подготовили с февраля 2022 года.

Джеймс Хиппи ему ответил, что в августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов.

Помощь от Британии с обучением украинских пилотов

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах.

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", - сказал он.

До этого посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Британия не будет первой страной, которая предоставит Украине истребители западного образца. Правительство считает передачу самолетов "долгосрочной перспективой".

F-16 для Украины

Союзники заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что учения на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. При этом недавно он заявил, что графика тренировочных миссий еще нет, а некоторые союзники с этим затягивают.