Защита АЭС и не только. Зеленский провел заседание расширенной Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки, в ходе которого были обсуждены основные вызовы.

Об этом заявил президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Защита на АЭС

Были заслушаны доклады:

командующего ВВС Николая Олещука;

министра внутренних дел Игоря Клименко;

главы ГНСУ Сергея Дайненко.

Также заслушаны директор "Энергоатома" Петр Котин и директор ХАЭС Андрей Козюр.

Ситуация на фронте

Были заслушаны доклады:

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;

командующего Сухопутными войсками Александра Сырского;

командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского;

командующего ОСУВ "Одесса" Эдуарда Москалева;

командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

"Главком - распоряжение усиливать Север", - пишет президент.

Наращивание боевого потенциала

В ходе заседания было обсуждение наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.

Были заслушаны доклады:

командующего силами логистики Олега Гуляка;

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Камышина;

министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова;

министра обороны Украины Алексея Резникова.

Угроза теракта на ЗАЭС

В июне президент заявил, что враг готовится к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".