Защита АЭС и не только. Зеленский провел заседание расширенной Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки, в ходе которого были обсуждены основные вызовы.
Об этом заявил президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Защита на АЭС
Были заслушаны доклады:
- командующего ВВС Николая Олещука;
- министра внутренних дел Игоря Клименко;
- главы ГНСУ Сергея Дайненко.
Также заслушаны директор "Энергоатома" Петр Котин и директор ХАЭС Андрей Козюр.
Ситуация на фронте
Были заслушаны доклады:
- главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
- командующего Сухопутными войсками Александра Сырского;
- командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского;
- командующего ОСУВ "Одесса" Эдуарда Москалева;
- командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
"Главком - распоряжение усиливать Север", - пишет президент.
Наращивание боевого потенциала
В ходе заседания было обсуждение наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.
Были заслушаны доклады:
- командующего силами логистики Олега Гуляка;
- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Камышина;
- министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
- министра обороны Украины Алексея Резникова.
Угроза теракта на ЗАЭС
В июне президент заявил, что враг готовится к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.
При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".
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