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В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги

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Донецкая область, Среда 05 июля 2023 13:50
В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги Иллюстративное фото: в оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой прогремели взрывы в районе железной дороги 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, взрывы прогремели в районе железной дороги.

В сети появились видео с места событий, на которых виден густой столб дыма.

При этом информации о ситуации в городе пока нет ни от украинской, ни от российской стороны.

Взрывы на оккупированных территориях

В населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией россиян, часто сообщают о "бавовне". Обычно взрывы происходят в местах сосредоточения живой силы, техники, складов боеприпасов врага или на железной дороге.

Например, вчера в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.

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Донецкая область Ясиноватая
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