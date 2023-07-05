В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, взрывы прогремели в районе железной дороги.

В сети появились видео с места событий, на которых виден густой столб дыма.

При этом информации о ситуации в городе пока нет ни от украинской, ни от российской стороны.

Взрывы на оккупированных территориях

В населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией россиян, часто сообщают о "бавовне". Обычно взрывы происходят в местах сосредоточения живой силы, техники, складов боеприпасов врага или на железной дороге.

Например, вчера в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.