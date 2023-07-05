Отбили территории и не только. ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении, - Сырский

Вооруженные силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Отбили ряд территорий и уничтожили значительное количество россиян.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага", - пишет Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как отметили в Институте изучения войны, наши воины продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

Согласно заявлению руководителя службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексея Дмитрашковского, россияне начали активно применять химическое оружие против наших воинов на вышеупомянутом направлении.

Тем временем 3-я отдельная штурмовая бригада показала видео работы украинских военных в лесополосе, где располагался противник.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 05.07 04:52 (deepstatemap.live)