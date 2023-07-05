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"Не все, но многое". Науседа считает, что решение саммита НАТО не разочарует украинцев

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 13:36
"Не все, но многое". Науседа считает, что решение саммита НАТО не разочарует украинцев Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в интервью LRT.

"Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", - сказал он.

По словам Науседы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

"Президент Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит многое", - добавил он.

При этом Науседа сказал, что не стал бы категорично формулировать, что Украина не получит приглашение в НАТО после окончания войны в том или ином виде. Он добавил, это именно то, что сейчас обсуждается в Альянсе.

Президент Литвы отметил, что успех саммита будет означать, если участники скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году.

"Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить решение о поддержке вступления после войны с Россией. При этом Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности.

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