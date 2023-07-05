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Россия вывела часть войск с ЗАЭС в течение последних дней, - Sky News

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Среда 05 июля 2023 15:34
Россия вывела часть войск с ЗАЭС в течение последних дней, - Sky News Фото: Россия вывела часть войск с ЗАЭС в течение последних дней (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в последние дни вывела часть боевого состава с территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, из-за риска российского теракта на ЗАЭС, гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

"Усилению тревоги способствовали российские заявления в блогах о том, что украинцы планировали атаковать станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в подготовке к чему-то, это часто является признаком того, что они сами собираются это сделать, как мы видели в случае с Каховской дамбой", - добавляет издание.

Кроме предупреждения президента Владимира Зеленского о возможной взрывчатке, которую видели на крыше станции, российский советник по ядерным вопросам заявил, что ночью 5 июля якобы ожидается "украинское нападение".

"Это вызвало тревогу. Это привело к тому, что многие украинцы внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пересечении границы с Молдовой, которые тянутся на две мили, чего мы не видели уже несколько месяцев", - пишет Sky News.

Между тем источники издания отмечают, что часть российских войск была выведена с территории станции в последние дни.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне текущего года Владимир Зеленский заявил о подготовке Российской Федерации к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заменяли ставок-охладитель на станции.

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