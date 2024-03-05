Взрыв на мосту в Самарской области и новый командующий Сил поддержки ВСУ: новости за 4 марта

Вчера, 4 марта 2024 года, ГУР вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. А президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

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В ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области: появились интересные детали

Главное управление разведки (ГУР)вывело из строя железнодорожный мост в Самарской области. В настоящее время движение по переправе, которой перевозили боеприпасы, парализовано.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области", - говорится в сообщении.

Так, взрыв произошел около 6:00 4 марта. Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

"Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным", - добавили в ГУР.

Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский вчера, 4 марта, сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Зеленский издал указ №140/2024, в котором уволил бывшего командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу.

После чего президент новым указом №141/2024 назначил на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца.

Малореально. В Третьей штурмовой указали, где можно было бы задействовать западные войска в Украине

Идея по отправке западных войск в Украину хорошая, но малореальная. При этом лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас – взятие под контроль белорусской границы.

"Все чаще появляются заявления западных политиков по поводу возможностей размещения иностранных войск в Украине. На сегодняшний день считаю эту идею хорошей, но, к сожалению, малореальной", - написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Также он рассказал, насколько целесообразно отправлять западные войска в Украину.

"Конечно, непосредственное участие в боях они (иностранные войска - ред.) точно принимать не будут. Однако определенные задачи выполнять могут - хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы", - отметил заместитель командира бригады.

По его словам, лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас - взятие под контроль белорусской границы.

"Мы бы так освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", - добавил Жорин.

Лежали почти год. На складах Командование медицинских сил обнаружили 30 тысяч турникетов

На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, хранившихся там почти год.

Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.

По данным министерства, турникеты были получены еще в апреле 2023 года, однако только через шесть месяцев воинская часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.

"После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве", - пояснили в МО.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир заявил, что задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса.

В министерстве добавили, что о результатах внутреннего аудита сообщено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

Гетманцев о введении военного сбора для ФЛП и не только: Кабмин готовит законопроект

Кабинет министров Украины готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет. В частности, военный сбор хотят ввести для частных предпринимателей.

Он напомнил, что Минфин работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен. Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

По словам нардепа, ведомство подготовило комплекс предложений, из которых хотят собрать 44 млрд гривен.

"И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект", - добавил Гетманцев.

Британская разведка назвала целые удары российских дронов по Украине

Целью воздушных ударов по Украине стали промышленные объекты. В отличие от прошлого года, Москва использует преимущественно дроны-камикадзе.

В течение февраля 2024 года Россия проводила кампанию с помощью беспилотных летательных аппаратов на украинскую инфраструктуру, включая электроэнергетику.

Украинские силы ПВО сбивали дроны, но удары России, скорее всего, нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям. Эти атаки произошли по всей Украине, нанеся ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в частности в Донецке, Днепре и западе, вплоть до Львова.

По данным британской разведки, российские атаки, скорее всего, были осуществлены с помощью комбинации дронов-камикадзе, ракетных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не средств российской авиации дальнего действия, как наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

"Вполне вероятно, что Россия попыталась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленность в Украине. Несмотря на эти атаки, электросеть Украины поддерживает стабильную работу", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Американские дроны и чипы все чаще оказываются в России: WSJ узнал о путях поставок

Беспилотники и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии, что свидетельствует о сложности ограничения поставок для военных действий Москвы.

Торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из многих путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения, которые США и их союзники отсеивают, поскольку они могут быть использованы на поле боя.

Несмотря на их усилия, Центральная Азия - это растущий трубопровод для России, что стало возможным благодаря тысячам километров открытых границ, непрозрачной торговой практике и оппортунистическим посредникам. Товары часто поступают из Китая, где они производятся, в некоторых случаях крупными американскими компаниями, которые утверждают, что эти товары импортируются Россией без их разрешения.

"Центральноазиатский торговый маршрут особенно важен, поскольку через него в Россию поступает большое количество товаров западного производства. Это ключевой маршрут для микроэлектроники, автозапчастей, предметов роскоши - товаров, которые используются как на поле боя в Украине, так и для личного потребления", - говорит Натали Симпсон, аналитик по России в C4ADS, вашингтонской некоммерческой исследовательской фирме, специализирующейся на вопросах национальной безопасности.

США и их союзники ведут список товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции, включая компьютерные чипы, маршрутизаторы и шарикоподшипники, используемые в танках. В прошлом году в списке было 45 позиций, а в феврале к нему добавили еще пять.

Китайский экспорт товаров двойного назначения в Казахстан и Кыргызстан резко вырос с февраля 2022 года.

Еще одно "но". Шольц озвучил новый аргумент для отказа в поставке Taurus Украине

Канцлер ГерманииОлаф Шольц исключил возможность поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации необходимо привлечь немецких солдат.

"Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений", - заявил он.

Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием немецких солдат.

"Для меня об этом не может быть речи", - констатировал Шольц.

В правительстве надеются, что Украина станет членом ЕС немедленно после победы в войне

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Украина станет членом Европейского союза сразу после победы в войне с Россией.

"У меня есть большая надежда, что политическое решение о вступлении Украины (в ЕС, - ред.) будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то формальностей, чтобы Украина сделала домашнюю работу. Мы ее сделаем, мы выполняем все наши обязательства. И с благодарностью относимся к авансовым шагам", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что Украина выполнит домашнюю работу за два года.

"Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", - заявил он.