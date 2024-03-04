Американские дроны и чипы все чаще оказываются в России: WSJ узнал о путях поставок

Беспилотники и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии, что свидетельствует о сложности ограничения поставок для военных действий Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из многих путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения, которые США и их союзники отсеивают, поскольку они могут быть использованы на поле боя.

Несмотря на их усилия, Центральная Азия - это растущий трубопровод для России, что стало возможным благодаря тысячам километров открытых границ, непрозрачной торговой практике и оппортунистическим посредникам. Товары часто поступают из Китая, где они производятся, в некоторых случаях крупными американскими компаниями, которые утверждают, что эти товары импортируются Россией без их разрешения.

"Центральноазиатский торговый маршрут особенно важен, поскольку через него в Россию поступает большое количество товаров западного производства. Это ключевой маршрут для микроэлектроники, автозапчастей, предметов роскоши - товаров, используемых как на поле боя в Украине, так и для личного потребления", - говорит Натали Симпсон, аналитик по России в C4ADS, вашингтонской некоммерческой исследовательской фирме, специализирующейся на вопросах национальной безопасности.

США и их союзники ведут список товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции, включая компьютерные чипы, маршрутизаторы и шарикоподшипники, используемые в танках. В прошлом году в списке было 45 позиций, а в феврале в него добавили еще пять.

Китайский экспорт товаров двойного назначения в Казахстан и Кыргызстан резко возрос с февраля 2022 года, когда началась война, согласно данным китайской таможни. Экспорт 45 целевых товаров вырос до 1,3 миллиарда долларов в 2023 году, что на 64% больше, чем в 2022 году. Многие из этих товаров затем были отправлены в Россию, согласно торговым записям, предоставленным C4ADS.

Ужесточение санкций против России

Соединенные Штаты ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.