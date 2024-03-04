Британская разведка назвала цели ударов российских дронов по Украине

Целью воздушных ударов по Украине стали промышленные объекты. В отличие от прошлого года, Москва использует в основном дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в течение февраля 2024 года Россия проводила кампанию с помощью беспилотных летательных аппаратов на украинскую инфраструктуру, включая электроэнергетику.

Украинские силы ПВО сбивали дроны, но удары России, скорее всего, нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям. Эти атаки произошли по всей Украине, причинив ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в том числе в Донецке, Днепре и на западе, вплоть до Львова.

По данным британской разведки, российские атаки, скорее всего, были предприняты с помощью комбинации дронов-камикадзе, ракетных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не средств российской авиации дальнего действия, как наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

"Вполне вероятно, что Россия попыталась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленности в Украине. Несмотря на эти атаки, электросеть Украины поддерживает стабильную работу", - отмечают в Минобороны Британии.

Зима 2023-2024 годов

Напомним, перед началом отопительного сезона представители украинской власти предупреждали о сложной зиме. Однако в отличие от прошлого года массированных отключений света в этом году не было.

По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.

В то же время в "Укрэнерго" советуют не расслабляться, поскольку враг может атаковать энергосистему не только зимой.