В ВСУ высказались об украинских укреплениях: не могут быть как стена в "Игре престолов"

Укреплений в условиях войны много не бывает. Но они не могут стать аналогом стены в сериале "Игра престолов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Он отметил, что есть несколько уровней обороны, которые находятся ближе или дальше от линии столкновения. Процесс возведения укреплений продолжается, этим занимаются областные военные администрации, командование Сил поддержки ВСУ и инженерные подразделения механизированных пехотных бригад.

"Конечно, укреплений много не бывает. Все хотят, чтобы их было больше. Но следует понимать, что это не может быть стена как в "Игре престолов". То, что есть на самом деле, что уже создано или еще усиливается, - это огромная сеть запасных позиций, взводные опорные пункты, траншеи длиной сотни метров с огневыми ячейками, щелями перекрытия, иногда с бронированными капсулами безопасности, есть капониры для танков, противотанковые рвы, есть также минные заграждения", - рассказал спикер.

По его словам, такие укрепления находятся на горячих направлениях как неподалеку от линии столкновения, так и на второй-третьей линии обороны. Речь идет о тех сооружениях, с которыми враг может столкнуться в случае дальнейшего наступления. Они обеспечат полную остановку россиян в Донецкой области.

Стоит заметить, что стена в "Игре престолов" служила защитой для людей от "белых ходоков" - врагов человечества, они не могли ее пересечь.

Напомним, недавно командование Сил поддержки ВСУ сообщало о том, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.