ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гетманцев о вводе военного сбора для ФЛП и не только: Кабмин готовит законопроект

Киев, Понедельник 04 марта 2024 22:33
UA EN RU
Гетманцев о вводе военного сбора для ФЛП и не только: Кабмин готовит законопроект Фото: Даниил Гетманцев, глава финансового комитета Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет. В частности, военный сбор хотят ввести для частных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в эфире телемарафона.

Он напомнил, что Минфин работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен. Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введении военного сбора для ФЛП, для юридических лиц плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

По словам нардепа, ведомство подготовило комплекс предложений, с которых хотят собрать 44 млрд гривен.

"И это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", - добавил Гетманцев.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 марта, Министерство финансов Украины предоставило СМИ план мобилизации дополнительных ресурсов госбюджета в 2024 году.

Для того, чтобы получить дополнительные поступления в бюджет, ведомство, в частности, хочет ввести военный сбор для ФЛП, плательщиков единого налога и не только.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров Украины планирует выделять дополнительное финансирование на оборонные потребности страны при помощи продолжения аудита и верификации расходов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даниил Гетманцев ФОП Верховная рада
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать