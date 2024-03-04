Гетманцев о вводе военного сбора для ФЛП и не только: Кабмин готовит законопроект

Кабинет министров Украины готовит законопроект, который позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет. В частности, военный сбор хотят ввести для частных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в эфире телемарафона.

Он напомнил, что Минфин работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен. Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введении военного сбора для ФЛП, для юридических лиц плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

По словам нардепа, ведомство подготовило комплекс предложений, с которых хотят собрать 44 млрд гривен.

"И это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", - добавил Гетманцев.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 марта, Министерство финансов Украины предоставило СМИ план мобилизации дополнительных ресурсов госбюджета в 2024 году.

Для того, чтобы получить дополнительные поступления в бюджет, ведомство, в частности, хочет ввести военный сбор для ФЛП, плательщиков единого налога и не только.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров Украины планирует выделять дополнительное финансирование на оборонные потребности страны при помощи продолжения аудита и верификации расходов.