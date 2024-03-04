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В Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с военнообязанными, которые "сидят дома"

Украина, Понедельник 04 марта 2024 13:50
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В Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с военнообязанными, которые "сидят дома" Фото: советник Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Советник Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что у военнообязанных не осталось времени сидеть дома. Он назвал нехватку боеприпасов и личного состава - "трагедией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в The Washington Post.

Как заявил Бежевец, гражданские лица боевого возраста должны смириться с тем, что "нет времени сидеть дома".

"Вполне возможно, что россияне в скором времени подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит", - сказал он.

Он также отметил, что "кроме нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас не хватает личного состава, это трагедия".

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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