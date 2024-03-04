В Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с военнообязанными, которые "сидят дома"

Советник Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что у военнообязанных не осталось времени сидеть дома. Он назвал нехватку боеприпасов и личного состава - "трагедией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в The Washington Post.