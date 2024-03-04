Лежали почти год. На складах Командования медицинских сил обнаружили 30 тысяч турникетов

На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, которые хранились там почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.

По данным министерства, турникеты были получены еще в апреле 2023 года, однако только через шесть месяцев воинская часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.

"После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве", - пояснили в МО.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир заявил, что задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса.

В министерстве добавили, что о результатах внутреннего аудита сообщено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек для папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну одной признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Житомирской области были найдены платы с золотом и серебром на 65 млн гривен, которые не стояли на учете.

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