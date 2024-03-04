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Лежали почти год. На складах Командования медицинских сил обнаружили 30 тысяч турникетов

Украина, Понедельник 04 марта 2024 19:33
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Лежали почти год. На складах Командования медицинских сил обнаружили 30 тысяч турникетов Фото: Минобороны обнаружило 30 тысяч турникетов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, которые хранились там почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.

По данным министерства, турникеты были получены еще в апреле 2023 года, однако только через шесть месяцев воинская часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.

"После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве", - пояснили в МО.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир заявил, что задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса.

В министерстве добавили, что о результатах внутреннего аудита сообщено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек для папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну одной признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Житомирской области были найдены платы с золотом и серебром на 65 млн гривен, которые не стояли на учете.

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