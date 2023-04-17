Пасхальный обмен пленными, новые санкции и постоянные обстрелы РФ по Украине: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора.

Правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза.

15 апреля Украина официально ввела санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "Компания ВК", "Яндекс" и "1С".

Украина вернула из плена еще 130 защитников

Украина в Пасху провела очередной обмен пленными. Из российской неволи удалось уволить 130 защитников. Домой вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники Государственной специальной службы транспорта. Обмен проходил в последние дни в несколько этапов.

Россия не прекращала обстрелы украинских территорий в Пасху

В течение дня россияне совершили обстрелы трех приграничных общин Сумской области – Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской.

Российские военные вчера атаковали сотрудников полиции в Херсонской области с помощью беспилотников.

В Шосткинском районе Сумской области вечером, 15 апреля, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Запорожскую область. В результате обстрела окупантов разрушений подверглась церковь и соседние здания в городе Камышеваха Запорожского района. Также в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община Николаевской области. Российские оккупанты били из С-300, из-за чего погибли двое подростков.

В воскресенье вечером, 16 апреля, в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Сообщается, что в городе сначала прогремели два взрыва, а после - серия.

Судан охватили бои

В столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны приостановить насилие. Такжеминистр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил , что продолжающееся в Судане насилие должно прекратиться немедленно.

В воскресенье, 16 апреля, стало известно, что в результате протестов, на днях вспыхнувших в Судане между армией и силами быстрого реагирования, погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы при ООН.

Глава МИД Украины завтра посетит Ирак

В понедельник, 17 апреля, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.