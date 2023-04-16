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В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Запорожье, Воскресенье 16 апреля 2023 21:34
В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 16 апреля, в Запорожье прогремели взрывы по время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что в городе сначала прогремели два взрыва, а после - серия.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашка призвал жителей города находится в безопасных местах до завершения тревоги.

"Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.

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