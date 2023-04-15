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ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - Тарновский

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Суббота 15 апреля 2023 12:03
ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - Тарновский Фото: ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке (t.me/otarnavskiy)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные удерживают позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он обнародовал фото уничтоженной российской техники, добавив надпись: "Отдыхают орки под Угледаром".

ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - Тарновский

"Наша артиллерия работает точно, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", - подчеркнул Тарнавский.

Напомним, захватчики ежедневно теряют в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава.

Ранее в Силах обороны сообщалось, что россияне пытаются заблокировать Авдеевку, чтобы пойти на Курахово.

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Вугледар Авдеевка
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