Украина ввела санкции против "Вконтакте", "Яндекса" и "1С"
Сегодня, 15 апреля, Украина официально ввела в действие санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "Компания ВК", "Яндекс" и "1С".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо вышеперечисленных организаций, под санкции также попали "Программные продукты "Парус" и АО "Ситроникс", которые специализируются на автоматизации компаний, как и "1С". Ограничения коснулись и российского медийно-сервисного портала "Рамблер".
Стоит заметить, что ООО "Компания ВК" владеет запрещенными на территории нашей страны соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники", а также интернет-порталом "Mail.ru".
Согласно документу, ограничения вступают в действие сегодня. Они введены на 10 лет и, в частности, предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Напомним, Зеленский сегодня также ввел санкции против известных российских спортсмепнов и дочки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
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