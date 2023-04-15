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Украина ввела санкции против "Вконтакте", "Яндекса" и "1С"

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Киев, Суббота 15 апреля 2023 18:06
Украина ввела санкции против "Вконтакте", "Яндекса" и "1С" Фото: Украина ввела санкции против "Вконтакте", "Яндекса" и "1С" (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 апреля, Украина официально ввела в действие санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "Компания ВК", "Яндекс" и "1С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Помимо вышеперечисленных организаций, под санкции также попали "Программные продукты "Парус" и АО "Ситроникс", которые специализируются на автоматизации компаний, как и "1С". Ограничения коснулись и российского медийно-сервисного портала "Рамблер".

Стоит заметить, что ООО "Компания ВК" владеет запрещенными на территории нашей страны соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники", а также интернет-порталом "Mail.ru".

Согласно документу, ограничения вступают в действие сегодня. Они введены на 10 лет и, в частности, предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Напомним, Зеленский сегодня также ввел санкции против известных российских спортсмепнов и дочки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

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