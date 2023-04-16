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Украина вернула из плена еще 130 защитников

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 10:11
Украина вернула из плена еще 130 защитников Фото: из российского плена освободили 130 защитников (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Юрченко

Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, домой вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники Государственной специальной службы транспорта. Обмен происходил на протяжении последних дней в несколько этапов.

"Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях", - отметил Ермак.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 бойца ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и ГССТ.

Среди освобожденных военных 48 считались пропавшими без вести. Часть спасенных ранены, многочисленны контузии и потеряны конечности.

"Также освобождены из плена два родных брата, которые воевали в районе г. Бахмут. Старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому молодому - 21 год", - говорится в сообщении.

Фото: из российского плена освободили 130 защитников (t.me/ermaka2022)

Напомним, Украина 10 апреля вернула из российского плена 100 военных, среди них защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Также отметим, что в Координационном центре заявили о затягивании Россией процесса возвращения пленных "азовцев".

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