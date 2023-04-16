Контранступление ВСУ. Россияне готовятся к обороне по разным направлениям: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

15 апреля российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия возле Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Российские блоггеры утверждали, что войска РФ совершили ограниченное продвижение к северу от Золотаровки в направлении Белогоровки. Самые активные бои ведутся в лесах на Белогоровском направлении, а линия фронта остается без изменений.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что на направлении Купянск-Лиман украинские войска уничтожили неустановленное количество новых танков Т-90 и БМП-1. На геолокационных кадрах, опубликованных 14 апреля, видно, как российский отряд "Шторм" действует вблизи Кременной.

Российские войска могут готовиться к обороне территории на Купянском направлении. В Генштабе Украины сообщили, что на Купянском направлении российские войска заминировали районы четырех неустановленных населенных пунктов, что говорит о том, что российские войска могут готовиться к оборонительным действиям в этом районе.

Бои в Донецкой области

15 апреля русские войска продолжили наступательные действия в Бахмуте и его окрестностях. В Генштабе Украины сообщили, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, а вблизи Хромового (2 км к западу от Бахмута) российские войска вели безуспешные наступательные действия. Министерство обороны России утверждало, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнера" захватили два неустановленных квартала на северной и южной окраинах города. 14 и 15 апреля российские источники утверждали, что боевики "вагнеровцы" захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2" и что большинство украинских сил отступили из этого района, хотя ISW пока не видела визуального подтверждения такого заявления. Российские блоггеры, утверждающие, что ведут репортажи из Бахмута, сообщили, что российские войска используют танки Т-90 в самом Бахмуте, предполагая, что "Вагнер" имеет доступ к этим современным танкам для своего штурма города. Другой блоггер заявил, что российские войска совершили наземную атаку в направлении Привилегии (18 км северо-западнее Бахмута по трассе Е40 Бахмут-Славянск).

Российские дискуссии о российских воздушно-десантных силах, защищающих фланги "Вагнера", могут означать, что российское командование считает Бахмутский фронт важным. Российский блоггер, якобы ведущий репортажи из Бахмута, 14 апреля заявил, что части 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг "Вагнера" возле Яковлевки (17 км к северо-востоку от Бахмута). Блогер предполагает, что подразделения ВДВ не обязательно сосредоточены на непосредственной помощи "Вагнеру" в попытках окружить и захватить Бахмут и, вероятно, развернуты в этом районе, чтобы предотвратить возможные украинские контратаки на более широком направлении. Российские источники продолжают выражать обеспокоенность возможным контрнаступлением Украины в районе Бахмута.

15 апреля российские войска продолжили наступление на линии фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового (13 км севернее Авдеевки), Северного (8 км юго-западнее Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее с. Авдеевка) и Марьинка (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блогер утверждал, что российские войска совершили наземную атаку у Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки). Другой блоггер 14 апреля заявил, что российские войска заняли украинские позиции к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки) вдоль трассы H-20. Также россияне утверждали, что вели штурм вблизи Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки) и Победы (32 км юго-западнее Авдеевки), а также в западной Марьинке. Российский блоггер утверждал, что российские войска контролируют все высотные дома в Марьинке, хотя боевые действия в Марьинке в значительной степени разрушили город, и непонятно, насколько эти предполагаемые позиции будут полезны для дальнейших попыток России захватить поселение.

Российские источники утверждали, что войска РФ совершили ограниченные наземные атаки вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка) 15 апреля. Российские блоггеры утверждали, что 14 и 15 апреля российские войска возобновили штурм вблизи Угледара и продвинулись вблизи Никольского (27 км юго-западнее Донецка). Украинский Генштаб сообщил, что российские войска не проводили никаких наступательных операций в этом направлении.

"Южная ось"