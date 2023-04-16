Резников об общих потерях Украины в войне: меньше, чем жертв от землетрясений в Турции

Общие потери Украины в войне с Россией меньше, чем количество жертв от землетрясений в Турции.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью La Razon .

Он отметил, что Украина несет потери, поскольку вынуждена защищаться от агрессора. Однако, по словам главы Минобороны, "они критически меньше российских".

" Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше числа погибших от землетрясения в Турции. Это то, что наша главная цель - сохранить жизнь наших солдат, а Россия использует их как пушечное мясо", - сказал Резников.

Он добавил, что Россия ведет войну по тактике "мясорубки". Поэтому только в Бахмуте Москва, как отметил министр, теряет ежедневно 500 человек убитыми и ранеными.

" Это варварство. Год назад они использовали 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, сегодня - 20 тысяч. У них также есть проблемы со снабжением, и поэтому они используют иранские беспилотники против нас. Это оружие террористов против мирного населения", - подчеркнул Резников.

Следует отметить, что, по последним данным, в результате ряда землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек. Также подчеркнем, что общими потерями в войне называют количество раненых и погибших военных.

В августе 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли почти 9 тысяч украинских военных.

По данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже более 182 тысяч своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.