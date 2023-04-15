Судан охватили бои. Силы быстрого реагирования пошли против армии
В столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
"Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана", - пишет издание.
Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Отмечается, что обе стороны используют тяжелое вооружение, поэтому над столицей образуется густой дым. В частности, столкновения отмечаются и в других городах, например в Умдурмане, Бахре и Мараве.
Посольство Турции призвало своих граждан не покидать дома, а дипмиссия рекомендует воздержаться от путешествий в Судане без необходимости.
#Sudán : residentes of #Khartoum woke up the ranking to sound gunfire and plumes of smoke rising in the air as clashes appear to have erupted in capital city.— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 15 апреля 2023
Эти armed confrontations follow weeks rising tensions между SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi
Как пишет Reuters, силы быстрого реагирования заявили о контроле над международным аэропортом Хартума.
"Журналист Reuters видел пушки и бронетехнику, развернутые на улицах, и слышал звуки выстрелов из тяжелого вооружения вблизи штаб-квартир как армии, так и сил быстрого реагирования", - отмечает издание.
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