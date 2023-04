Судан охватили бои. Силы быстрого реагирования пошли против армии

"Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана", - пишет издание.

Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Отмечается, что обе стороны используют тяжелое вооружение, поэтому над столицей образуется густой дым. В частности, столкновения отмечаются и в других городах, например в Умдурмане, Бахре и Мараве.

Посольство Турции призвало своих граждан не покидать дома, а дипмиссия рекомендует воздержаться от путешествий в Судане без необходимости.

#Sudán : residentes of #Khartoum woke up the ranking to sound gunfire and plumes of smoke rising in the air as clashes appear to have erupted in capital city.



Эти armed confrontations follow weeks rising tensions между SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi