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Россияне за сутки обстреляли три громады Сумской области

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Сумская область, Воскресенье 16 апреля 2023 21:53
Россияне за сутки обстреляли три громады Сумской области Фото: войска РФ в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 апреля, военные российской армии снова обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

В течение дня россияне осуществили обстрелы трех приграничных громад - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской.

По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии. По территории громады было зафиксировано 3 прилета.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 6 мин.

С помощью самоходной артиллерийской установки оккупанты обстреляли территории Белопольской общины. В общем, за сутки, было зафиксировано 7 прилетов.

Напомним, сегодня ночью российские кафиры нанесли удар по авиации по Свесе Сумской области. В результате атаки два человека ранены.

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