ВСУ из дронов уничтожили вражескую зенитную установку (видео)

Украинские военнослужащие обнаружили позиции российской зенитной установки. Они атаковали ее с дронов, в результате чего она получила существенные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 110 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Враг пытался скрыть зенитную установку, но благодаря вам у нас есть дроны для разведки и поражения", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что украинские бойцы обнаружили скрытую зенитную установку окупантов и начали сбрасывать на нее взрывчатку. После ряда ударов вражеская техника загорелась и фактически была уничтожена.