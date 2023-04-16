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Войска РФ ударили по Запорожью и области: в ОВА назвали последствия

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Запорожская область, Воскресенье 16 апреля 2023 05:04
Войска РФ ударили по Запорожью и области: в ОВА назвали последствия Фото: оккупанты обстреляли Запорожье и область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Запорожскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

В результате обстрела окупантов разрушений подверглась церковь и соседние здания в городе Камышеваха Запорожского района.

Также враг обстрелял Запорожье, попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. На месте работают специалисты.

Ранее мы сообщали, ночью, 16 апреля, в Запорожье прозвучала серия громких взрывов.

Напомним, Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области, попали в предприятие.

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