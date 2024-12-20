"Не сильно обижай, потому что это партнеры". Зеленский пообщался с Усиком перед поединком с Фьюри (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский и чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик поговорили по видеосвязи накануне встречи украинского боксера с британцем Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram президента.
Во время разговора Усик заверил президента, что полностью готов к противостоянию:
"Настроение хорошее. В последнюю неделю, когда тренировки каждый день, время не так долго тянется", - рассказал чемпион.
Зеленский в свою очередь отметил, что выглядит Усик крепко, что вся Украина будет болеть за него. Однако предостерег, чтобы чемпион помнил, что Великобритания - наш партнер, помогает Украине в борьбе против России, предоставляет нам ракеты. Поэтому, чтобы побеждая Фьюри, Усик не сильно его обижал.
Усик ответил, если президенту в переговорах с партнерами понадобится физическая сила, он всегда готов помочь.
Усик - Фьюри: главное о реванше
Бой состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.
Это будет второй бой боксеров после 18 мая 2024 года. Тогда победил Усик, получив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.
Оба спортсмена продержались 12 раундов, но победа досталась Усику по решению судей. В тот же день был анонсирован реванш.
Победитель поединка 21 декабря, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, поскольку в июне Усик добровольно отдал пояс Международной боксерской федерации (IBF).
В реванше Александр Усик будет претендовать на свою 23-ю профессиональную победу подряд. Украинец получит 60% гонорарного фонда боя и заработает примерно 114 млн долларов. За первый бой ему выплатили значительно меньшую сумму - 38 млн долларов.
Букмекеры наиболее вероятным результатом поединка считают победу украинца по очкам. Средний коэффициент - 2.65. Такое же окончание боя, но в пользу британца оценивается в 4.80. На победу украинца нокаутом в среднем дают кэф - 3.80. На аналогичное завершение боя от Фьюри - 4.50. Ничья в поединке маловероятна - 15.00.
В андеркарде поединка выступит еще три украинца. Даниэль Лапин сойдется с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, будет боксировать против британца Ишмаэля Дэвиса. А супертяжеловес Андрей Новицкий встретится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.
Следить за главным событием в мире бокса зрители смогут в прямом эфире. Бой будут транслировать украинский видеосервис MEGOGO и глобальная платформа спортивных трансляций DAZN.
Ранее известный комментатор дал прогноз на бой Усик - Фьюри 2 специально для РБК-Украина.
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