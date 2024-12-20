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Усик встретился с украинскими ветеранами перед боем

Пятница 20 декабря 2024 14:50
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Усик встретился с украинскими ветеранами перед боем Фото: Усик встретился с украинскими ветеранами перед боем (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик встретился с украинскими ветеранами в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде перед боем с британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За день до боя Александр Усик встретился с украинскими защитниками, которые приехали поддержать украинского чемпиона. Среди них - шахтеры и энергетики ДТЭК, металлурги "Метинвест", а также защитники Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".

Ветераны пожелали боксеру удачи в поединке с Фьюри. Поддержать Усика в Эр-Рияд приехало около 40 украинских защитников.

Инициатива стала частью совместной кампании "Битва за свет", которую реализует компания ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик.

Ее цель - привлечь внимание к проблемам украинской энергетики, пострадавшей из-за российских обстрелов, и привлечь помощь от международных партнеров для ее восстановления и защиты.

Напомним, ранее Усик инициировал флешмоб на создание гимна Битвы за свет в поддержку сил ПВО, спасателей ГСЧС и энергетиков.

Бой состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.

Это будет второй бой боксеров после 18 мая 2024 года. Тогда победил Усик, получив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.

Ранее сообщили, что за поединком Усик - Фьюри впервые будет следить судья с искусственным интеллектом.

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Бокс ДТЭК
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