Усик - Фьюри 2: официальное прибытие, судья с искусственным интеллектом и еще один украинец в андеркарде

Несмотря на то, что команды Усика и Фьюри уже несколько дней готовятся к бою в аравийской столице, 17 декабря организаторы устроили яркое шоу "официального прибытия" боксеров.

Во время церемонии первыми на публике появились бойцы, которые будут выступать а андеркарде главного поединка. Среди них трое украинцев - Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Затем из самолета вышел претендент - Фьюри. Британец не стал придумывать ничего интересного в своем стиле. Он в очередной раз пообещал нокаутировать Усика, "приготовить кролика на кухне". Интересно, что украинский боксер наблюдал за выходом соперника из кабины пилота.

Усик, в отличие от оппонента, поразил публику стилем. Он появился в эффектном фиолетовом костюме.

"Мы с Тайсоном пишем историю. Через 10-15 лет люди будут вспоминать два поединка Усика и Фьюри, - заявил украинец, напомнив, что его план по сравнению с первым боем в мае не изменился - только победа.

Церемонией "Большого прибытия" началась многодневная программа боксерского шоу. Впереди - открытые тренировки, церемония взвешивания и главное событие - мегапоединок, который начнется в ночь с 21 на 22 декабря.

Could Usyk be a plane pilot in another universe? #Usyk2Fury #RiyadhSeason Dec 21, live on DAZN Click link in bio to buy @Turki_alalshikh pic.twitter.com/zBJWYAcaNU

Хозяин шоу - глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх объявил, что за поединком будет следить судья на базе искусственного интеллекта. До этого ничего подобного не происходило ни на одном боксерском поединке в истории.

Новый ИИ-судья призван устранить предвзятость и человеческие ошибки при оценке боя. Однако его вердикт не повлияет на официальные результаты поединка - эксперимент носит сугубо демонстрационный характер.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 pic.twitter.com/RdslVlBLRC