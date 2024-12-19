ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Установили рекорд. Битва взглядов Усика и Фьюри длилась 11 минут

Эр-Рияд, Четверг 19 декабря 2024 22:20
UA EN RU
Установили рекорд. Битва взглядов Усика и Фьюри длилась 11 минут Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинский боксер Александр Усик и британский боксер Тайсон Фьюри провели заключительную пресс-конференцию перед боем. Она завершилась рекордной битвой взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

На пресс-конференции оба боксера были достаточно немногословны.

Фьюри заявил, что "причинит много боли" своему оппоненту.

"Это все, что я могу сказать. Разговоры уже были. В первом бою я говорил, шутил - всю свою карьеру - в этот раз я серьезен. Я собираюсь нанести серьезный ущерб. Смотрите, как я буду работать", - добавил он.

Ответ Усика был еще более коротким.

"Сейчас у нас тут представление со светом и камерами. Все решится в субботу", - отметил Усик.

Битва взглядов началась после того, как спортсмены ответили на вопросы журналистов. Ни Усик, ни Фьюри не хотели отводить свой взгляд.

В итоге битва взглядов продолжалась 11 минут 20 секунд. В то время как Усик был спокоен, Фьюри отличился агрессивными заявлениями в адрес украинского спортсмена.

В частности, британец пригрозил, что "уничтожит" украинца на ринге.

Бой Усика и Фьюри

Напомним, первый бой Усика и Фьюри состоялся в мае. Тогда украинский спортсмен сумел победить своего оппонента.

Уже в субботу, 21 декабря, не ранее 24:00 состоится реванш. Бой пройдет на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
Стало известно, будут ли завтра отключать свет по графикам в Киеве
Стало известно, будут ли завтра отключать свет по графикам в Киеве
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл