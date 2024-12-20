Усик - Фьюри 2. Как прошла церемония взвешивания боксеров (видео)

Традиционная церемония взвешивания боксеров состоялась накануне поединка-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри в аравийском Эр-Рияде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZNBoxing .

Бой Усик - Фьюри состоится 21 декабря на местной Kingdom Arena. На кону в поединке стоят три основных чемпионских пояса - по версиям WBA, WBO и WBC.

Актуальный вес Усика - 102,5 кг. Украинец со времени прошлого противостояния набрал лишь 1 килограмм. Между тем под Фьюри весы показали 127,4 кг. Перед майским поединком "Цыганский Король" весил 118,8 кг.

На церемонию взвешивания украинец вышел с флагом, на котором написан призыв освободить пленных с "Азовстали".

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На вопрос, кому он посвятит свою победу над Фьюри, украинский боксер ответил лаконично: "Увидим завтра".

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Бой состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.

Это будет второй бой боксеров после 18 мая 2024 года. Тогда победил Усик, получив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.

Оба спортсмена продержались 12 раундов, но победа досталась Усику по решению судей. В тот же день был анонсирован реванш.

Победитель поединка 21 декабря, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, поскольку в июне Усик добровольно отдал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

В реванше Александр Усик будет претендовать на свою 23-ю профессиональную победу подряд. Украинец получит 60% гонорарного фонда боя и заработает примерно 114 млн долларов. За первый бой ему выплатили значительно меньшую сумму - 38 млн долларов.

Букмекеры наиболее вероятным результатом поединка считают победу украинца по очкам. Средний коэффициент - 2.65. Такое же окончание боя, но в пользу британца оценивается в 4.80. На победу украинца нокаутом в среднем дают кэф - 3.80. На аналогичное завершение боя от Фьюри - 4.50. Ничья в поединке маловероятна - 15.00.

В андеркарде поединка выступит еще три украинца. Даниэль Лапин сойдется с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, будет боксировать против британца Ишмаэля Дэвиса. А супертяжеловес Андрей Новицкий встретится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.

Следить за главным событием в мире бокса зрители смогут в прямом эфире. Бой будут транслировать украинский видеосервис MEGOGO и глобальная платформа спортивных трансляций DAZN.