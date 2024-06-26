"Мой подарок для вас". Усик добровольно перестал быть абсолютным чемпионом: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram боксера .

37-летний украинец записал видеообращение к британским боксерам Энтони Джошуа и Даниелю Дюбуа. Их связывают с потенциальным поединком за пояс IBF в сверхтяжелом весе.

"Всем привет. Энтони и Даниель, слушайте, знаю, что пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком вам на 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине", – заявил Усик.

Позже менеджер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что Усик отказался от одного из чемпионского поясов. IBF хотела обязать абсолютного чемпиона провести обязательную защиту титула против Дюбуа. Впрочем, сам Усик будет готовиться к реваншу против Тайсона Фьюри 21 декабря.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.