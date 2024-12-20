Усик - Фьюри 2. За день до боя спешно заменили судью: в чем причина

На поединке в Эр-Рияде между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри неожиданно произошла замена в судейской коллегии.

Инсайдер рассказал, что Стив Вайсфельд из США заменил соотечественника Фернандо Барбосу. И это вызывает несколько вопросов.

Во-первых, Барбоса - человек из команды ESPN. Учитывая то, что у Фьюри контракт с этим телеканалом, его назначение поначалу выглядело странно.

Во-вторых, по официальному сообщению Барбоса заболел, из-за чего и не смог прилететь в Эр-Рияд. Но именно этот судья 19 декабря работал на поединке между доминиканцем Эриком Росом и мексиканцем Нейдером Вальдесом за титул чемпиона мира WBA в первом наилегчайшем весе.

Стив Вайсфельд судил, в частности первый поединок Усика с британцем Энтони Джошуа. Тогда он отдал победу украинцу со счетом - 116:112.

Во время боя Усик - Фьюри 21 декабря в ринге будет работать рефери из Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший. А в судейскую коллегию вошли: Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли и Стив Вайсфельд (оба - США).

Усик - Фьюри: главное о реванше

Бой состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри.

Это будет второй бой боксеров после 18 мая 2024 года. Тогда победил Усик, получив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.

Оба спортсмена продержались 12 раундов, но победа досталась Усику по решению судей. В тот же день был анонсирован реванш.

Победитель поединка 21 декабря, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, поскольку в июне Усик добровольно отдал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

В реванше Александр Усик будет претендовать на свою 23-ю профессиональную победу подряд. Украинец получит 60% гонорарного фонда боя и заработает примерно 114 млн долларов. За первый бой ему выплатили значительно меньшую сумму - 38 млн долларов.

В андеркарде поединка выступит еще два украинца. Даниэль Лапин сойдется с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, будет боксировать против британца Ишмаэля Дэвиса. А супертяжеловес Андрей Новицкий встретится с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.