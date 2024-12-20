Усик - Фьюри 2: прогноз на бой от известного комментатора

Александр Усик и Тайсон Фьюри 21 декабря проведут бой-реванш, чтобы определить чемпиона мира в тяжелом весе. Кто же победит на этот раз?

Прогноз на бой Усик - Фьюри 2

"Этот бой - подарок на Рождество для болельщиков бокса по всему миру, не только для зрителей из Украины и Великобритании. Трудно было себе представить один поединок между этими двумя, а сейчас у нас будет возможность посмотреть уже вторую их дуэль. Хотя, да, на этот раз уже и не за статус абсолютного чемпиона. Это противостояние, без преувеличения, войдет в боксерский фольклор. И, хочется верить, Александр Усик не допустит трилогии - победит снова и сделает третий поединок просто ненужным", - говорит Сергей.

Он отмечает, что "реванш - это всегда интересно", ведь "боксерам уже не нужно присматриваться друг к другу - они увидели и почувствовали, кто на что способен".

"Поэтому, на самом деле, не будет преувеличением говорить, что этот бой начнется не первым, а тринадцатым раундом. Но в то же время в подготовке ко второму бою нужно было принимать решение: придерживаться своей стратегии с первого поединка и только несколько ее подкорректировать или решиться на кардинальные изменения. И если в случае Усика, учитывая его победу, логично не ломать то, что и так работает, то Фьюри, судя по всему, выбрал второй вариант", - говорит комментатор.

Это в частности касается веса британца.

"Если слухи и визуальное восприятие не обманывают, то Тайсон решил добавить килограммов перед вторым поединком. Вероятно, с целью задавить Александра своей мощью. И, честно, есть большие сомнения, что этот вариант сработает. Учитывая невероятную работу ног Усика, он должен своими перемещениями заставлять британца промахиваться, утомить его и, возможно, в поздних раундах даже нокаутировать. Да, украинец не обладает столь мощным ударом, как прирожденный боксер супертяжелого дивизиона. Но он, словно пиранья, съедает соперника: постепенно отбирает у него и физические, и моральные силы. А в конце, как показал бой с Дюбуа, может хватить даже джеба", - прогнозирует Лукьяненко.

Есть прогноз на бой Усик - Фьюри 2 (фото: Getty Images)

Главная информация о бое Усик - Фьюри 2

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024-го в Эр-Рияде. В первом поединке, прошедшем в мае этого года, Усик одержал победу раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В андеркарде супербоя запланированы поединки с участием трех украинских боксеров. Даниэль Лапин сразится с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. Чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий попытается одолеть мексиканца Эдгара Рамиреса. Также мы увидим противостояние Сергея Богачука с непобедимым до сих пор британцем Ишмаэлем Дэвисом в первом среднем весе.

По информации издания The Sportster, общий призовой фонд супербоя составляет 190 миллионов долларов, распределенный он в соотношении 60% на 40% в пользу Усика как победителя первого поединка. Таким образом украинец может получить 114 миллионов долларов, а британец - 76 миллионов. При этом стоит отметить, что эти суммы являются гарантированными гонорарами и не зависят от продаж платных трансляций боя (PPV).

Напомним, что в Украине реванш Усик - Фьюри и весь файткард вечера покажет медиасервис MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Сергей Лукьяненко прокомментирует бои андеркарда.