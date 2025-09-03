ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украину удалось вернуть подростка, который сбежал из-под надзора оккупантов

Среда 03 сентября 2025 15:33
UA EN RU
В Украину удалось вернуть подростка, который сбежал из-под надзора оккупантов Фото иллюстративное: в Украину удалось вернуть подростка, который сбежал из-под надзора оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украину удалось вернуть 17-летнего подростка с временно захваченной территории. Парень большую часть жизни провел в оккупации, а потом решился на побег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Детали

Как рассказал Ермак, 17-летний парень большую часть жизни провел в условиях оккупации и постоянно находился под наблюдением российских военных.

На него оказывали давление из-за того, что его отец и брат проживают на подконтрольной Украине территории. Упоминать об этом строго запрещалось.

Несмотря на опасность, подросток решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA - Украинской сети за права ребенка, которая обеспечила безопасный маршрут.

"Сегодня парень уже на подконтрольной территории Украины, получает необходимую помощь и поддержку", - отметил руководитель ОП.

По словам Ермака, государство продолжает выполнять задание президента - вернуть домой всех украинских детей.

Депортация украинских детей

Во время полномасштабной войны Россия массово похищает украинских детей с оккупированных территорий. По данным Украины и международных организаций, вывезено более 19 тысяч детей, хотя реальная цифра может быть значительно больше.

Сегодня стало известно, что Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к несовершеннолетним украинцам. В списке - мать лидера Чечни Рамзана Кадырова и его фонд.

Возвращение детей домой

Напомним, недавно в Украину вернули из ВОТ и России еще одну группу детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Перед тем удалось вернуть домой еще четырех граждан - трех детей и молодого парня.

В июле 2025 года также удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Офис президента окупанція Война в Украине Дети
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике