В Украину удалось вернуть подростка, который сбежал из-под надзора оккупантов

В Украину удалось вернуть 17-летнего подростка с временно захваченной территории. Парень большую часть жизни провел в оккупации, а потом решился на побег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.