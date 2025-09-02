Годами жили под давлением и страхом: Украина вернула из оккупации еще одну группу детей
Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России еще одну группу детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Годами они жили под давлением и страхом. Оккупанты заставляли посещать российские школы, угрожали и унижали родителей", - сообщил Ермак.
По его словам, среди спасенных - мать с двумя сыновьями, которых депортировали в Россию и забрали украинские документы. Семья оставалась без элементарных условий для жизни - денег, одежды, еды.
Они дважды пытались самостоятельно вернуться домой, и только с третьей попытки и благодаря помощи партнеров инициативы им удалось спастись.
Также домой вернулся ребенок с инвалидностью, который годами был вынужден жить на оккупированной территории без надлежащего лечения и необходимых лекарств. Сегодня он уже с мамой, в безопасности и под опекой украинских врачей.
"Спасибо команде Офиса омбудсмена Украины и всем международным партнерам за помощь в спасении наших детей. Мы продолжим делать все, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой", - отметил глава ОП.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.